11/25の強弱材料

*08:36JST 11/25

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（46448.27、+202.86）

・ナスダック総合指数は上昇（22872.01、+598.93）

・SOX指数は上昇（6703.20、+296.77）

・シカゴ日経225先物は上昇（49525、+745）

・VIX指数は低下（20.52、-2.91）

・為替相場は円安・ドル高（156.80-90）

・米長期金利は低下

・米原油先物相場は上昇（58.84、+0.78）

・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均株価は下落（48625.88、-1198.06）

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・10月東京地区百貨店売上高

・10月全国百貨店売上高

・10月ユーロ圏新車販売台数

・7-9月期ドイツGDP改定値

・ブラジルFIPE消費者物価指数(先週)

・11月ブラジルFGV建設コスト

・10月ブラジル経常収支

・10月ブラジル海外直接投資

・9月米国小売売上高

・9月米国生産者物価コア指数

・9月米国FHFA住宅価格指数

・9月米国S&PCS20都市住宅価格指数

・8月米国企業在庫

・10月米国中古住宅販売件数

・11月米国消費者信頼感指数《ST》