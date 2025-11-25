関連記事
11/25の強弱材料
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（46448.27、+202.86）
・ナスダック総合指数は上昇（22872.01、+598.93）
・SOX指数は上昇（6703.20、+296.77）
・シカゴ日経225先物は上昇（49525、+745）
・VIX指数は低下（20.52、-2.91）
・為替相場は円安・ドル高（156.80-90）
・米長期金利は低下
・米原油先物相場は上昇（58.84、+0.78）
・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均株価は下落（48625.88、-1198.06）
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・10月東京地区百貨店売上高
・10月全国百貨店売上高
・10月ユーロ圏新車販売台数
・7-9月期ドイツGDP改定値
・ブラジルFIPE消費者物価指数(先週)
・11月ブラジルFGV建設コスト
・10月ブラジル経常収支
・10月ブラジル海外直接投資
・9月米国小売売上高
・9月米国生産者物価コア指数
・9月米国FHFA住宅価格指数
・9月米国S&PCS20都市住宅価格指数
・8月米国企業在庫
・10月米国中古住宅販売件数
・11月米国消費者信頼感指数《ST》
