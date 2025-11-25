*08:09JST 米国株式市場は続伸、ハイテクや利下げ期待が引き続きけん引（24日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（24日）

DEC24

Ｏ 49155（ドル建て）

Ｈ 49670

Ｌ 48695

Ｃ 49565 大証比+785（イブニング比-35）

Vol 3131



DEC24

Ｏ 49085（円建て）

Ｈ 49635

Ｌ 48655

Ｃ 49525 大証比+745（イブニング比-75）

Vol 18545

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（24日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル156.86円換算）で、日本電産＜6594＞、アドバンテ

スト＜6857＞、東京エレク＜8035＞、ディスコ＜6146＞、ソフトバンクG＜9984＞、日立製作

所＜6501＞、ルネサス＜6723＞などが上昇し、全般買い優勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 199.06 1.44 3122 25

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 15.38 0.18 2412 27

8035 (TOELY) 東京エレク 100.39 1.63 31494 1314

6758 (SONY.N) ソニー 29.01 0.48 4551 44

9432 (NTTYY) NTT 24.56 -0.05 154 -0.2

8058 (MTSUY) 三菱商事 23.57 0.07 3697 39

6501 (HTHIY) 日立製作所 30.84 0.39 4838 128

9983 (FRCOY) ファーストリテ 35.37 0.34 55481 681

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 56.26 0.63 17650 560

4063 (SHECY) 信越化学工業 14.51 0.15 4552 52

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 117.30 0.53 9200 143

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 17.15 0.13 4484 35

8031 (MITSY) 三井物産 514.40 -1.46 4034 46

6098 (RCRUY) リクルートHD 9.98 0.11 7827 119

4568 (DSNKY) 第一三共 23.72 0.06 3721 21

9433 (KDDIY) KDDI 17.39 -0.02 2728 9.5

7974 (NTDOY) 任天堂 21.35 0.18 13396 96

8766 (TKOMY) 東京海上HD 35.63 0.05 5589 48

7267 (HMC.N) 本田技研工業 29.82 0.24 1559 20.5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.55 0.06 5820 50

6902 (DNZOY) デンソー 13.25 0.02 2078 10.5

4519 (CHGCY) 中外製薬 27.05 0.18 8486 118

4661 (OLCLY) オリエンランド 19.61 -0.01 3076 3

8411 (MFG.N) みずほFG 6.70 0.09 5255 92

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.56 0.09 19702 142

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 14.22 -0.08 4461 24

7741 (HOCPY) HOYA 149.53 1.42 23455 345

6503 (MIELY) 三菱電機 54.00 0.11 4235 77

6981 (MRAAY) 村田製作所 9.78 0.09 3068 35

7751 (CAJPY) キヤノン 28.86 0.01 4527 43

6273 (SMCAY) SMC 16.81 0.17 52736 596

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 10.45 0.00 1639 -125.5

6146 (DSCSY) ディスコ 29.00 0.90 45489 1559

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.70 -0.09 2149 5

8053 (SSUMY) 住友商事 30.63 0.18 4805 63

6702 (FJTSY) 富士通 26.58 -0.14 4169 40

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 110.99 0.55 17410 135

5108 (BRDCY) ブリヂストン 23.22 0.01 7285 63

6178 (JPPHY) 日本郵政 9.15 0.00 1435 -15

8002 (MARUY) 丸紅 246.88 -0.01 3873 48

6723 (RNECY) ルネサス 5.84 0.10 1832 34

6954 (FANUY) ファナック 15.55 0.16 4878 64

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 21.96 -0.01 3445 11

8801 (MTSFY) 三井不動産 34.20 0.20 1788 21

6301 (KMTUY) 小松製作所 32.60 -0.15 5114 55

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.62 0.03 3332 26

6594 (NJDCY) 日本電産 3.40 -0.30 2133 212

6857 (ATEYY) アドバンテスト 122.50 2.50 19215 900

4543 (TRUMY) テルモ 15.74 0.09 2469 9

8591 (IX.N) オリックス 26.35 0.31 4133 56

（時価総額上位50位、1ドル156.86円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（24日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

9107 (KAIKY) 川崎汽船 15.10 2369 279 13.35

5020 (JXHLY) ENEOS 14.50 1137 120.5 11.85

6594 (NJDCY) 日本電産 3.40 2133 212 11.04

2801 (KIKOY) キッコーマン 20.35 1596 157.5 10.95

8601 (DSEEY) 大和証券G本社 8.36 1311 63.5 5.09

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（24日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 10.45 1639 -125.5 -7.11

8113 (UNICY) ユニ・チャーム 2.95 925 -20 -2.12

9503 (KAEPY) 関西電力 7.96 2497 -45.5 -1.79

8830 (SURYY) 住友不動産 22.80 7153 -101 -1.39

6178 (JPPHY) 日本郵政 9.15 1435 -15 -1.03



「米国株式市場概況」（24日）

ＮＹＤＯＷ

終値：46448.27 前日比：202.86

始値：46351.93 高値：46587.71 安値：46108.01

年初来高値：48254.82 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：22872.01 前日比：598.92

始値：22482.16 高値：22916.40 安値：22478.27

年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6705.12 前日比：102.13

始値：6636.54 高値：6715.75 安値：6630.70

年初来高値：6890.89 年初来安値：4982.77

米30年国債 4.67％ 米10年国債 4.028％



米国株式市場は続伸。ダウ平均202.86ドル高の46448.27ドル、ナスダックは598.93

ポイント高の22872.01で取引を終了した。

年内の利下げ期待やハイテクが引き続き相場を押し上げ、寄り付き後、上昇。人工

知能（AI）進展で検索グーグルを運営するアルファベット（GOOG）が続伸し、相場

を支援した。ベッセント財務長官が週末のインタビューでトランプ政権が週内に医

療費抑制策を発表する計画を明らかにしたことや米中首脳の電話会談が伝えられる

と、投資家心理が改善し、さらなる買い材料となり、終日堅調に推移し、終了。セ

クター別では自動車・自動車部品が上昇した一方、家庭・パーソナル用品は下落し

た。

アルファベット（GOOG）は傘下のグーグルクラウドと北太平洋条約機構（NATO）通

信情報局との契約が好感され、上昇。ディスカウント小売のアマゾン（AMZN）は政

府機関向けAIインフラ拡大を巡り500億ドル投資する計画を発表し、上昇。ホテルチ

ェーン運営のハイアット・ホテルズ（H）はアナリストの投資判断引き上げで、上

昇。

医療保険会社のオスカー・ヘルス（OSCR）はトランプ政権が医療保険制度改革法

（オバマケア）の保険料補助金の2年間の延長を検討しているとの報道が好感され、

上昇。同業のセンティーン（CNC）も上昇した。電気自動車メーカーのテスラ（TSL

A）は最高経営責任者（CEO）のマスク氏がソーシャルメディアでの投稿で同社のAI

計画を明らかにしたほか、2026年2月までに完全自動運転（FSD）を巡る欧州の承認

期待に、上昇。クルーズ船を運営するカーニバル（CCL）、ロイヤル・カリビアン・

クルーズ（RCL）は国内のマクロ経済が影響し売り上げの減少を減懸念し、それぞれ

売られた。

ビデオ会議サービスを提供するズーム・ビデオ・コミュニケーションズ（ZM）は取

引終了後に第3四半期決算を発表。内容が予想を上回り、時間外取引で買われてい

る。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》