関連記事
24日のNY市場は続伸
記事提供元：フィスコ
[NYDow・NasDaq・CME（表）]
NYDOW;46448.27;+202.86Nasdaq;22872.01;+598.93CME225;49525;+745(大証比)
[NY市場データ]
24日のNY市場は続伸。ダウ平均202.86ドル高の46448.27ドル、ナスダックは598.93ポイント高の22872.01で取引を終了した。年内の利下げ期待やハイテクが引き続き相場を押し上げ、寄り付き後、上昇。人工知能（AI）進展で検索グーグルを運営するアルファベット（GOOG）が続伸し、相場を支援した。ベッセント財務長官が週末のインタビューでトランプ政権が週内に医療費抑制策を発表する計画を明らかにしたことや米中首脳の電話会談が伝えられると、投資家心理が改善し、さらなる買い材料となり、終日堅調に推移し、終了。セクター別では自動車・自動車部品が上昇した一方、家庭・パーソナル用品は下落した。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比745円高の49525円。ADR市場では、対東証比較（1ドル156.86円換算）で、日本電産＜6594＞、アドバンテスト＜6857＞、東京エレク＜8035＞、ディスコ＜6146＞、ソフトバンクG＜9984＞、日立製作所＜6501＞、ルネサス＜6723＞などが上昇し、全般買い優勢となった。《ST》
スポンサードリンク