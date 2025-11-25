*08:05JST 今日の為替市場ポイント：日米金利差を意識して米ドルは下げ渋る可能性

24日の米ドル・円は、東京市場では156円39銭から156円89銭まで反発。欧米市場では156円65銭から157円19銭まで反発し、156円90銭で取引終了。本日25日の米ドル・円は主に157円を挟んだ水準で推移か。日米金利差を意識して米ドルは下げ渋る可能性がある。

全米企業エコノミスト協会は11月24日、2026年の米国の経済成長率は中央値で＋2％で10月に行った前回調査時の1.8％を上回ったと発表した。ただ、雇用の伸びは依然として低調に推移するとの見方が示された。調査は11月3日－11日にかけて実施された。また、年末のインフレ率は2.9％と、前回調査時の3％を下回ると予想されており、インフレの高止まりを受け、米連邦準備理事会（FRB）の追加利下げペースは減速すると予想している。月間の雇用の伸びは約6.4万人程度にとどまり、失業率は来年序盤に4.5％に上昇し、年間を通してこの水準で推移するとの見通しが提示された。《CS》