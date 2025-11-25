*08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：買い優勢か

本日の東証グロース市場250指数先物は、買い優勢の展開を予想する。前日24日のダウ平均202.86ドル高の46448.27ドル、ナスダックは598.93pt高の22872.01ptで取引を終了した。年内の利下げ期待やハイテクが引き続き相場を押し上げ、寄り付き後、上昇。人工知能（AI）進展で検索グーグルを運営するアルファベット（GOOG）が続伸し、相場を支援した。ベッセント財務長官が週末のインタビューでトランプ政権が週内に医療費抑制策を発表する計画を明らかにしたことや米中首脳の電話会談が伝えられると、投資家心理が改善し、さらなる買い材料となり、終日堅調に推移し、終了。上昇した米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は買い優勢の展開を予想する。連休中の米株高により、投資家心理の安定が見込まれ、買い優勢の始まりが見込まれる。「独歩安」状態から抜け出したわけではないものの、5日移動平均線を上回ってきたことに加え、乱高下する為替の影響を受けにくいことから、多少の資金流入が見込まれ、ある程度の底堅さを発揮しそうだ。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比8pt高の683ptで終えている。上値のメドは695pt、下値のメドは675ptとする。《SK》