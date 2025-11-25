*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 MARUWA、ストライダーズ、Bitcoin Japanなど

銘柄名<コード21日終値⇒前日比

MARUWA＜5344＞ 41550 -3910

半導体関連軟化に引きずられる格好へ。

豊田合成＜7282＞ 3446 -308

株式売出による需給悪化懸念が先行。

東京応化工業＜4186＞ 5574 -436

半導体関連株安の流れが波及。

日本製鋼所＜5631＞ 8947 -832

米国が原子炉最大10基購入などと伝わってはいるが。

ローツェ＜6323＞ 1924 -162.5

半導体製造装置株の下落を受けて。

ディスコ＜6146＞ 43930 -3340

エヌビディアの株価伸び悩みで半導体関連総じて安い。

レゾナック＜4004＞ 5640 -489

半導体関連の一角として売りが集まる。

ヤマシンフィルタ＜6240＞ 588 -40

個別材料見当たらないが信用買い方の手仕舞い売りなど優勢か。

三井E＆S＜7003＞ 6167 -395

20日大幅高も地合い悪化で利食い優勢。

JX金属＜5016＞ 1601.5 -105.5

AI関連の一角として売りが向かう。

ストライダーズ＜9816＞ 347 +71

成成の大量保有が引き続き材料視される。

Bitcoin Japan＜8105＞ 550 +80

目先の底打ち感からリバウンド期待の動きに。

unbanked＜8746＞ 257 -80

新株予約権発行による潜在的な大幅希薄化を引き続き警戒。

AIメカテック＜6227＞ 4755 -445

半導体関連全面安の流れに押される。

日本電子材料＜6855＞ 3350 -360

半導体関連の一角として売りが波及。

MFS＜196A＞ 288 +19

全国保証＜7164＞と資本業務提携。

アクシスC＜9344＞ 891 +46

株主優待制度を新設。

レナサイエンス＜4889＞ 1860 -80

PAI-1阻害薬RS5614の動物医薬品分野での研究に着手すると発表し

20日買われる。21日は反動安。

動物高度医療＜6039＞ 5890 +50

1株を5株に分割。上値は重い。

モンスターラボ<5255> 200 -5

75日線近辺が上値抵抗帯に。

リボミック<4591> 83 +2

軟骨無形成症治療薬（umedaptanib pegol）奏効患者の2年経過で

継続的な成長促進を確認。

アーキテクツSJ<6085> 345 -28

20日高値圏で長い陰線となり手仕舞い売り誘う。

フォースタ<7089> 1826 +91

1対2の株式分割とスパークス・グループ<8739>との資本業務提携を発表。

Aiロボティクス<247A> 1318 +4

20日までの売り地合いが継続。

GENDA<9166> 715 +52

10月の売上高64.8％増。9月の47.7％増から伸び率拡大。《CS》