前日に動いた銘柄 part2 MARUWA、ストライダーズ、Bitcoin Japanなど
銘柄名<コード21日終値⇒前日比
MARUWA＜5344＞ 41550 -3910
半導体関連軟化に引きずられる格好へ。
豊田合成＜7282＞ 3446 -308
株式売出による需給悪化懸念が先行。
東京応化工業＜4186＞ 5574 -436
半導体関連株安の流れが波及。
日本製鋼所＜5631＞ 8947 -832
米国が原子炉最大10基購入などと伝わってはいるが。
ローツェ＜6323＞ 1924 -162.5
半導体製造装置株の下落を受けて。
ディスコ＜6146＞ 43930 -3340
エヌビディアの株価伸び悩みで半導体関連総じて安い。
レゾナック＜4004＞ 5640 -489
半導体関連の一角として売りが集まる。
ヤマシンフィルタ＜6240＞ 588 -40
個別材料見当たらないが信用買い方の手仕舞い売りなど優勢か。
三井E＆S＜7003＞ 6167 -395
20日大幅高も地合い悪化で利食い優勢。
JX金属＜5016＞ 1601.5 -105.5
AI関連の一角として売りが向かう。
ストライダーズ＜9816＞ 347 +71
成成の大量保有が引き続き材料視される。
Bitcoin Japan＜8105＞ 550 +80
目先の底打ち感からリバウンド期待の動きに。
unbanked＜8746＞ 257 -80
新株予約権発行による潜在的な大幅希薄化を引き続き警戒。
AIメカテック＜6227＞ 4755 -445
半導体関連全面安の流れに押される。
日本電子材料＜6855＞ 3350 -360
半導体関連の一角として売りが波及。
MFS＜196A＞ 288 +19
全国保証＜7164＞と資本業務提携。
アクシスC＜9344＞ 891 +46
株主優待制度を新設。
レナサイエンス＜4889＞ 1860 -80
PAI-1阻害薬RS5614の動物医薬品分野での研究に着手すると発表し
20日買われる。21日は反動安。
動物高度医療＜6039＞ 5890 +50
1株を5株に分割。上値は重い。
モンスターラボ<5255> 200 -5
75日線近辺が上値抵抗帯に。
リボミック<4591> 83 +2
軟骨無形成症治療薬（umedaptanib pegol）奏効患者の2年経過で
継続的な成長促進を確認。
アーキテクツSJ<6085> 345 -28
20日高値圏で長い陰線となり手仕舞い売り誘う。
フォースタ<7089> 1826 +91
1対2の株式分割とスパークス・グループ<8739>との資本業務提携を発表。
Aiロボティクス<247A> 1318 +4
20日までの売り地合いが継続。
GENDA<9166> 715 +52
10月の売上高64.8％増。9月の47.7％増から伸び率拡大。《CS》
