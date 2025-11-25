関連記事
今日の注目スケジュール：独GDP改定値、米小売売上高、米生産者物価コア指数など
*06:30JST 今日の注目スケジュール：独GDP改定値、米小売売上高、米生産者物価コア指数など
＜国内＞
14:30 東京地区百貨店売上高(10月) 2.5％
14:30 全国百貨店売上高(10月) 1.4％
＜海外＞
14:00 欧・ユーロ圏新車販売台数(10月) 10.0％
16:00 独・GDP改定値(7-9月) 0.3％
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(先週) 0.2％
20:00 ブ・FGV建設コスト(11月) 0.21％
20:30 ブ・経常収支(10月) -97.74億ドル
20:30 ブ・海外直接投資(10月) 106.71億ドル
22:30 米・小売売上高(9月) 0.6％
22:30 米・生産者物価コア指数(9月) 2.8％
23:00 米・FHFA住宅価格指数(9月) 0.4％
23:00 米・S&PCS20都市住宅価格指数(9月) 1.6％
24:00 米・企業在庫(8月) 0.2％
24:00 米・中古住宅販売件数(10月) 0％
24:00 米・消費者信頼感指数(11月) 93.3 94.6
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
