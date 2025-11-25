ホーム > マーケット > マーケットの話題 > 記事

今日の注目スケジュール：独GDP改定値、米小売売上高、米生産者物価コア指数など

2025年11月25日 06:30

*06:30JST 今日の注目スケジュール：独GDP改定値、米小売売上高、米生産者物価コア指数など
＜国内＞
14:30　東京地区百貨店売上高(10月)　　2.5％
14:30　全国百貨店売上高(10月)　　1.4％


＜海外＞
14:00　欧・ユーロ圏新車販売台数(10月)　　10.0％
16:00　独・GDP改定値(7-9月)　　0.3％
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(先週)　　0.2％
20:00　ブ・FGV建設コスト(11月)　　0.21％
20:30　ブ・経常収支(10月)　　-97.74億ドル
20:30　ブ・海外直接投資(10月)　　106.71億ドル
22:30　米・小売売上高(9月)　　0.6％
22:30　米・生産者物価コア指数(9月)　　2.8％
23:00　米・FHFA住宅価格指数(9月)　　0.4％
23:00　米・S&PCS20都市住宅価格指数(9月)　　1.6％
24:00　米・企業在庫(8月)　　0.2％
24:00　米・中古住宅販売件数(10月)　　0％
24:00　米・消費者信頼感指数(11月)　93.3　94.6


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

