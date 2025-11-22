*14:00JST 豪ドル週間見通し：もみ合いか、10月CPIが手掛かり材料に

■伸び悩み、リスク選好的な豪ドル買いは一服

今週の豪ドル・円は伸び悩み。日本銀行は12月に利上げを行う可能性は一段と低下したことから、日豪金利差を意識した豪ドル買い・円売りが拡大。102円台半ばまで豪ドル高円安が進行した。しかしながら、米国金利の先安観は後退したこと、原油先物の下落を受けて調整的な豪ドル売り・円買いが強まり、週末前に100円台前半まで値を下げる場面があった。取引レンジ：100円15銭-102円49銭。

■もみ合いか、10月CPIが手掛かり材料に

来週の豪ドル・円はもみ合いか。豪準備銀行（中央銀行）の政策金利は長期間据え置きとなる可能性が高い。足元のインフレ率に大きな動きはないが、インフレ鈍化の兆候はみられない。10月消費者物価指数（CPI）が9月実績と同水準だった場合、リスク回避的な豪ドル売り・円買いが一段と強まる可能性は低いとみられる。

○発表予定の豪主要経済指標・注目イベント

・26日：10月消費者物価指数（9月：前年比+3.5％）

予想レンジ：99円50銭-102円50銭《FA》