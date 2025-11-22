関連記事
ADR日本株ランキング～日本電産など全般買い優勢、シカゴは大阪比5円高の48785円～
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル156.42円換算）で、日本電産＜6594＞、アドバンテスト＜6857＞、東京エレク＜8035＞、ソフトバンクG＜9984＞、三菱電機＜6503＞、小松製作所＜6301＞、富士通＜6702＞などが上昇し、全般買い優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比5円高の48785円。
米国株式市場は反発。ダウ平均493.15ドル高の46245.41ドル、ナスダックは195.04ポイント高の22273.09で取引を終了した。年内の利下げ期待が再燃し、寄り付き後、大幅高。アルファベット（GOOG）など一部ハイテクの上昇も支援し、続伸した。トランプ政権が半導体エヌビディア（NVDA）の一部半導体の対中輸出を承認する可能性が報じられると一段高となった。金利の低下も支援し、終日堅調に推移し、終盤にかけ上げ幅を拡大し、終了。
21日のニューヨーク外為市場でドル・円は156円97銭へ強含んだのち、156円20銭まで下落し、156円48銭で引けた。NY連銀のウィリアムズ総裁のハト派発言や米11月ミシガン大消費者信頼感指数、期待インフレ率の低下で、12月連邦公開市場委員会（FOMC）での利下げ確率が上昇し、ドル売りが優勢となった。日銀の増審議委員の発言を受け、追加利上げ観測が再燃したほか、日本当局による円安是正介入を警戒し、円売りも後退した。ユーロ・ドルは1.1527ドルから1.1491ドルまで下落し、1.1514ドルで引けた。ユーロ圏11月製造業PMIが予想外の活動縮小圏に落ち込みユーロ売り圧力となった。
21日のNY原油先物1月限は軟調推移（NYMEX原油1月限終値：58.06 ↓0.94）。
■ADR上昇率上位銘柄（21日）
＜6594＞ 日本電産 3.7ドル 2315円 （394円） +20.51％
＜9107＞ 川崎汽船 15.1ドル 2362円 （272円） +13.01％
＜5020＞ ENEOS 14.5ドル 1134円 （117.5円） +11.56％
＜2801＞ キッコーマン 20.35ドル 1592円 （153.5円） +10.67％
＜6857＞ アドバンテスト 120ドル 18770円 （455円） +2.48％
■ADR下落率下位銘柄（21日）
銘柄コード 銘柄名 終値（ドル） 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
＜7182＞ ゆうちょ銀行 10.45ドル 1635円 （-129.5円） -7.34％
＜8113＞ ユニ・チャーム 2.95ドル 923円 （-22円） -2.33％
＜8830＞ 住友不動産 22.8ドル 7133円 （-121円） -1.67％
＜6178＞ 日本郵政 9.15ドル 1431円 （-19円） -1.31％
＜6758＞ ソニー 28.53ドル 4463円 （-44円） -0.98％
■その他ADR銘柄（21日）
銘柄コード 銘柄名 終値（ドル） 日本円換算価格 日本終値比
＜2914＞ 日本たばこ産業 18.49ドル 5784円 （14円）
＜3382＞ セブン&アイ・HD 13.79ドル 2157円 （13円）
＜4063＞ 信越化学工業 14.36ドル 4492円 （-8円）
＜4502＞ 武田薬品工業 14.3ドル 4474円 （37円）
＜4519＞ 中外製薬 26.87ドル 8406円 （38円）
<4543> テルモ 15.65ドル 2448円 （-12円）
<4568> 第一三共 23.66ドル 3701円 （1円）
<4661> オリエンランド 19.62ドル 3069円 （-4円）
<4901> 富士フイルム 10.59ドル 3313円 （7円）
<5108> ブリヂストン 23.21ドル 7261円 （39円）
<6098> リクルートHD 9.87ドル 7719円 （11円）
<6146> ディスコ 28.1ドル 43954円 （24円）
＜6178＞ 日本郵政 9.15ドル 1431円 （-19円）
<6201> 豊田自動織機 110.44ドル 17275円 （0円）
<6273> SMC 16.64ドル 52057円 （-83円）
＜6301＞ 小松製作所 32.75ドル 5123円 （64円）
<6367> ダイキン工業 12.47ドル 19506円 （-54円）
<6501> 日立製作所 30.45ドル 4763円 （53円）
＜6503＞ 三菱電機 53.89ドル 4215円 （57円）
＜6594＞ 日本電産 3.7ドル 2315円 （394円）
＜6702＞ 富士通 26.72ドル 4180円 （51円）
<6723> ルネサス 5.74ドル 1796円 （-2円）
＜6758＞ ソニー 28.53ドル 4463円 （-44円）
＜6857＞ アドバンテスト 120ドル 18770円 （455円）
<6902> デンソー 13.23ドル 2069円 （1.5円）
<6954> ファナック 15.39ドル 4815円 （1円）
<6981> 村田製作所 9.69ドル 3031円 （-2円）
＜7182＞ ゆうちょ銀行 10.45ドル 1635円 （-129.5円）
<7203> トヨタ自動車 197.62ドル 3091円 （-6円）
<7267> 本田技研工業 29.58ドル 1542円 （3.5円）
<7741> HOYA 148.11ドル 23167円 （57円）
<7751> キヤノン 28.85ドル 4513円 （29円）
<7974> 任天堂 21.17ドル 13246円 （-54円）
<8001> 伊藤忠商事 116.77ドル 9133円 （76円）
<8002> 丸紅 246.89ドル 3862円 （37円）
<8031> 三井物産 515.86ドル 4035円 （47円）
＜8035＞ 東京エレク 98.76ドル 30896円 （716円）
<8053> 住友商事 30.45ドル 4763円 （21円）
<8058> 三菱商事 23.5ドル 3676円 （18円）
<8306> 三菱UFJFG 15.2ドル 2378円 （-7円）
<8316> 三井住友FG 17.02ドル 4437円 （-12円）
<8411> みずほFG 6.61ドル 5170円 （7円）
<8591> オリックス 26.04ドル 4073円 （-4円）
<8725> MS&ADインシHD 21.97ドル 3437円 （3円）
<8766> 東京海上HD 35.58ドル 5565円 （24円）
<8801> 三井不動産 34ドル 1773円 （6円）
<9432> NTT 24.61ドル 154円 （-0.2円）
<9433> KDDI 17.41ドル 2723円 （4.5円）
<9983> ファーストリテ 35.03ドル 54794円 （-6円）
＜9984＞ ソフトバンクG 55.63ドル 17403円 （313円）《ST》
