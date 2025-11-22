*06:48JST NY株式：NYダウは493ドル高、利下げ期待再燃やハイテクが支援

米国株式市場は反発。ダウ平均493.15ドル高の46245.41ドル、ナスダックは195.04ポイント高の22273.09で取引を終了した。

年内の利下げ期待が再燃し、寄り付き後、大幅高。アルファベット（GOOG）など一部ハイテクの上昇も支援し、続伸した。トランプ政権が半導体エヌビディア（NVDA）の一部半導体の対中輸出を承認する可能性が報じられると一段高となった。金利の低下も支援し、終日堅調に推移し、終盤にかけ上げ幅を拡大し、終了。セクター別では耐久消費財・アパレル、消費サービスが上昇した。

検索大手のグーグル運営のアルファベット（GOOG）は同社の人工知能（AI）技術を巡る進展で「チャットGPT」を運営するAI開発会社、オープンAIの脅威になる可能性が報じられ、期待感に買われた。半導体のエヌビディア（NVDA）はトランプ政権がAI向け半導体「H200」の対中輸出承認を検討しているとの報道で期待感が広がったが、上昇を維持できず下落。

カジュアル衣料小売りのギャップ（GAP）は第3四半期決算で既存店売上が予想を上回ったほか、アナリストが目標株価を引き上げ、上昇。中小企業の財務管理用ソフトウエア・ソリューションを開発、販売のインテュィット（INTU）はAI活用のサービス需要が強く、第1四半期の売上が伸び、上昇。航空会社のアメリカン（AAL）やユナイテッド・エアラインズ（UAL）、デルタ（DAL）は感謝祭休暇期間中に「過去最多の乗客数を見込む」との業界団体の見通しを受け期待感にそれぞれ買われた。

投資家の恐怖心理を示すVIX指数は27.84から22.54まで低下した。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》