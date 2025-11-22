*05:00JST 11月21日のNY為替概況

21日のニューヨーク外為市場でドル・円は156円97銭へ強含んだのち、156円20銭まで下落し、引けた。

NY連銀のウィリアムズ総裁のハト派発言や米11月ミシガン大消費者信頼感指数、期待インフレ率の低下で、12月連邦公開市場委員会（FOMC）での利下げ確率が上昇し、ドル売りが優勢となった。日銀の増審議委員の発言を受け、追加利上げ観測が再燃したほか、日本当局による円安是正介入を警戒し、円売りも後退した。

ユーロ・ドルは1.1527ドルから1.1491ドルまで下落し、引けた。ユーロ圏11月製造業PMIが予想外の活動縮小に落ち込みユーロ売り圧力となった。

ユーロ・円は180円72銭から179円77銭まで下落した。日欧金利差縮小観測が強まった。

ポンド・ドルは1.3070ドルから1.3108ドルまで上昇。

ドル・スイスは0.8060フランから0.8099フランまで上昇した。



[経済指標]

・米・11月製造業PMI速報値：51.9（予想：52.0、10月：52.5）

・米・11月サービス業PMI速報値：55.0（予想：54.6、10月：54.8）

・米・11月総合PMI速報値：54.8（予想：54.5、10月：54.6）

・米・11月ミシガン大学消費者信頼感指数確定値：51.0（予想：50.6、速報：50.3）

・米・11月ミシガン大学1年期待インフレ率確定値 4.5％（予想：4.7％、速報：4.7％）

・米・11月ミシガン大学5-10年期待インフレ率確定値：3.4％（予想：3.6％、速報：3.6％）

・米・8月卸売在庫確定値：前月比＋0.0％（7月：－0.2％）《KY》