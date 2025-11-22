*00:45JST 【市場反応】米11月ミシガン大消費者信頼感指数は冴えず、現在の景況感は過去最低付近、期待インフレ低下でドル買い後退

米11月ミシガン大学消費者信頼感指数確定値は51.0と、速報50.3から上方修正された。予想も上回った。しかし、22年6月来で最低。現在の景況感は少なくとも2005年来で最低を記録した。連邦準備制度理事会（FRB）がインフレ期待として注目している同指数の1年期待インフレ率確定値は4.5％と、予想外に速報4.7％から下方修正され7月来で最低。同月ミシガン大学5-10年期待インフレ率確定値は3.4％と、予想外に速報3.6％から下方修正され7月来で最低となった。

事前に発表の11月製造業PMI速報値は51.9と、10月52.5から低下し7月来で最低。また、同月サービス業PMI速報値は55.0と、10月54.8から低下予想に反し上昇し、7月来で最高となった。同月総合PMI速報値は54.8と、やはり予想外に10月54.6から上昇。

ドルはまちまち。ドル・円は157円00銭から156円20銭まで下落。ユーロ・ドルは1.1520ドルから1.1508ドルまで下落した。ポンド・ドルは1.3070ドルから1.3100ドルまで上昇した。

【経済指標】

・米・11月製造業PMI速報値：51.9（予想：52.0、10月：52.5）

・米・11月サービス業PMI速報値：55.0（予想：54.6、10月：54.8）

・米・11月総合PMI速報値：54.8（予想：54.5、10月：54.6）

・米・11月ミシガン大学消費者信頼感指数確定値：51.0（予想：50.6、速報：50.3）

・米・11月ミシガン大学1年期待インフレ率確定値 4.5％（予想：4.7％、速報：4.7％）

・米・11月ミシガン大学5-10年期待インフレ率確定値：3.4％（予想：3.6％、速報：3.6％）

・米・8月卸売在庫確定値：前月比＋0.0％（7月：－0.2％）《KY》