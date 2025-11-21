*18:13JST 21日の香港市場概況：香港市場は大幅安

21日の香港市場は大幅安。主要88銘柄で構成されるハンセン指数が前日比615.55ポイント（2.38％）安の25220.02ポイントと大幅下落。本土企業株で構成される中国本土株指数（旧H株指数）は223.56ポイント（2.45％）安の8919.78ポイントで引けた。

ハンセン指数の構成銘柄では4が上昇、83が下落、変わらずは1で大部分の銘柄が値下がり。人工知能（AI）産業の過剰投資や関連銘柄の割高感などに対する懸念は消えていないため、午後の取引でも20日の米国株安に対するネガティブな反応がみられた。米追加利下げ観測は後退し、中国の金融緩和への期待がやや低下していることも株式相場を圧迫したようだ。

ハンセン指数の構成銘柄では、香港リート（不動産投資信託）の領展房地産投資信託基金（823/HK）が7.5％安、オンライン医療の京東健康（JDヘルス：6618/HK）が8.6％安。

セクター別では、半導体弱含み。ASMPT（522/HK）が6.1％安、中芯国際集成電路製造（SMIC：981/HK）が6.4％安。値上り銘柄では龍湖集団（960/HK）が1.4％高、小米集団（1810/HK）が1.0％高でこの日の取引を終えた。《AK》