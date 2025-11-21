関連記事
東証グロ－ス指数は小幅続伸、朝安の後は下値の堅い展開
東証グロース市場指数 888.86 +1.23／出来高 2億7185万株／売買代金 1334億円東証グロース市場250指数 680.43 ＋1.14／出来高 1億5284万株／売買代金 858億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって小幅続伸。値上がり銘柄数は312、値下がり銘柄数は254、変わらずは41。
前日20日の米株式市場でダウ平均は反落。取引開始後はエヌビディアの決算を好感した買いが市場全体に加速し、大幅高となった。しかし、連邦準備制度理事会（FRB）高官のタカ派発言や根強い人工知能（AI）バブル懸念を受けエヌビディアが下落に転じ相場を押し下げた。終盤にかけ、暗号資産市場の下落も売りに拍車をかけ下げ幅を拡大した。
今日のグロ－ス市場は朝安の後は下値の堅い展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は0.77％高となった。昨日の米株式市場で主要指数が下落したことが東京市場の株価の重しとなり、また、このところの国内長期金利の上昇や日中関係の悪化も引き続き警戒材料として意識され、今日の新興市場は売りが先行した。ただ、昨日の米株式市場でハイテク株や半導体関連株が下げた流れを受け、今日は東証プライムの主力半導体関連株や人工知能（AI）関連株が売られ、投資資金は消去法的に新興市場に向かいやすかった。こうした状況から、今日の東証グロース市場指数は朝方に下げた後は下値の堅い展開となった。ただ、東京市場が明日から3連休となることもあり、積極的な買いは総じて見送られ、上値も限定的で、東証グロース市場指数は午前の中頃からは昨日の水準をはさんで一進一退の動きとなった。
個別では、全国保証＜7164＞と資本業務提携すると発表したMFS＜196A＞、株主優待制度を新設すると発表したアクシスC＜9344＞、10月の売上高が64.8％増と9月の47.7％増から伸び率が拡大したGENDA＜9166＞、1対2の株式分割とスパークス・グループ＜8739＞との資本業務提携を発表したフォースタ＜7089＞が上げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やMTG＜7806＞が上昇。値上がり率上位には、Amazia＜4424＞、イオレ＜2334＞などが顔を出した。
一方、PAI-1阻害薬RS5614の動物医薬品分野での研究に着手すると発表し前日買われ本日は反動安となったレナサイエンス＜4889＞、前日高値圏で長い陰線となり手仕舞い売りを誘ったアーキテクツSJ＜6085＞、前日大幅高の反動安となったフルッタ＜2586＞、25日線が上値を抑えたSchoo＜264A＞が下げた。時価総額上位銘柄では、サンバイオ＜4592＞やGNI＜2160＞が下落。値下がり率上位には、セルシード＜7776＞、ラクオリア創薬＜4579＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4424|Ａｍａｚｉａ | 505| 80| 18.82|
2| 2334|イオレ | 479| 49| 11.40|
3| 438A|インフキュリオン | 1399| 135| 10.68|
4| 5587|インバウンドＰＦ | 821| 79| 10.65|
5| 4448|ｋｕｂｅｌｌ | 413| 35| 9.26|
6| 9467|アルファポリス | 1584| 125| 8.57|
7| 7695|交換できるくん | 864| 65| 8.14|
8| 9166|ＧＥＮＤＡ | 715| 52| 7.84|
9| 6574|コンヴァノ | 124| 9| 7.83|
10| 155A|情報戦略 | 1440| 104| 7.78|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 7776|セルシード | 299| -80| -21.11|
2| 264A|Ｓｃｈｏｏ | 574| -97| -14.46|
3| 4579|ラクオリア創薬 | 650| -70| -9.72|
4| 6521|オキサイド | 1627| -169| -9.41|
5| 290A|Ｓｙｎｓ | 1003| -97| -8.82|
6| 6085|アキテクツＳＪ | 345| -28| -7.51|
7| 6613|ＱＤレーザ | 341| -24| -6.58|
8| 153A|カウリス | 1398| -93| -6.24|
9| 2586|フルッタ | 144| -9| -5.88|
10| 5590|ネットスターズ | 910| -56| -5.80|《SK》
