*16:34JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅反落、アドバンテストやソフトバンクGが2銘柄で約1093円分押し下げ

21日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり163銘柄、値下がり62銘柄、変わらず0銘柄となった。

前日20日の米国株式市場は軟調に推移。エヌビディアの決算を好感し投資家心理が改善した。ただ、連邦準備制度理事会（FRB）高官のタカ派発言で利下げ期待がさらに後退したほか、根強い人工知能（AI）バブル懸念を受けエヌビディアが下落に転じ相場を押し下げた。米株市場を横目に、本日の日経平均は反落して取引を開始。寄付き直後は下げ幅を広げる展開となったが、早々に下げ渋る動きを見せた。ただ、下げ幅を縮小する動きは限定的で、終日マイナス圏でもみ合う展開となった。日経平均は昨日1300円近く上昇し、一昨日までの4日続落による下げ幅の3分の2戻しをクリアしたことから、短期調整は完了したとの見方もあったが、半導体やAI（人工知能）関連株は手掛けにくかった。また、国内長期金利上昇や日中関係悪化も引き続き警戒材料となった。そのほか、TOPIX（東証株価指数）は売り先行も前日終値付近でもみ合う展開となり、一時プラス圏にも浮上していた。プライム市場では幅広い銘柄が上昇しており、割安感のある大型株や内需関連株に資金流入が継続した。

大引けの日経平均は前営業日比1198.06円安の48625.88円となった。東証プライム市場の売買高は33億7217万株、売買代金は8兆9565億円だった。業種別では、非鉄金属、機械、電気機器などが下落した一方で、不動産業、陸運業、建設業などが上昇した。東証プライム市場の値上がり銘柄は81.7％、対して値下がり銘柄は16.9％となっている。

値下がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約673円押し下げた。同2位はソフトバンクG＜9984＞となり、東エレク＜8035＞、フジクラ＜5803＞、イビデン＜4062＞、TDK＜6762＞、住友電工＜5802＞などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはコナミG＜9766＞となり1銘柄で日経平均を約23円押し上げた。同2位はテルモ＜4543＞となり、KDDI＜9433＞、ファーストリテ＜9983＞、エムスリー＜2413＞、京セラ＜6971＞、信越化＜4063＞などがつづいた。



*15:00現在

日経平均株価 48625.88(-1198.06)

値上がり銘柄数 163(寄与度+431.04)

値下がり銘柄数 62(寄与度-1629.10)

変わらず銘柄数 0



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9766＞ コナミG 24160 710 23.73

＜4543＞ テルモ 2460 71 18.99

＜9433＞ KDDI 2718.5 43.5 17.45

＜9983＞ ファーストリテ 54800 180 14.44

＜2413＞ エムスリー 2635 170 13.64

＜6971＞ 京セラ 2079 42 11.23

＜4063＞ 信越化 4500 66 11.03

＜7832＞ バンナムHD 4544 107 10.73

＜7733＞ オリンパス 2071.5 78.5 10.50

＜7269＞ スズキ 2358 75 10.03

＜8766＞ 東京海上HD 5541 191 9.58

＜4519＞ 中外製薬 8368 90 9.02

＜9843＞ ニトリHD 2691.5 106.5 8.90

<7203> トヨタ自動車 3097 53 8.86

<4307> 野村総合研究所 6399 247 8.26

<2801> キッコーマン 1438.5 48.5 8.11

<9735> セコム 5479 121 8.09

<4578> 大塚HD 8567 235 7.86

<4901> 富士フイルム 3306 78 7.82

<6758> ソニーG 4507 46 7.69

○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6857＞ アドバンテ 18315 -2520 -673.86

＜9984＞ ソフトバンクG 17090 -2090 -419.16

＜8035＞ 東エレク 30180 -2320 -232.64

＜5803＞ フジクラ 17325 -1565 -52.31

＜4062＞ イビデン 11330 -1205 -40.28

＜6762＞ TDK 2413.5 -77 -38.61

＜5802＞ 住友電気工業 5698 -690 -23.06

<6146> ディスコ 43930 -3340 -22.33

<6920> レーザーテック 26515 -1440 -19.25

<6954> ファナック 4814 -80 -13.37

<7011> 三菱重工業 3855 -265 -8.86

<5706> 三井金属鉱業 18290 -2560 -8.56

<7735> SCREEN 12405 -555 -7.42

<5631> 日本製鋼所 8947 -832 -5.56

<6501> 日立製作所 4710 -165 -5.52

<5713> 住友金属鉱山 4721 -224 -3.74

<6526> ソシオネクスト 2073 -111.5 -3.73

<6981> 村田製作所 3033 -45 -3.61

<6976> 太陽誘電 3160 -104 -3.48

<5801> 古河電気工業 8865 -1030 -3.44《CS》