日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅反落、アドバンテストやソフトバンクGが2銘柄で約1093円分押し下げ

2025年11月21日 16:34

記事提供元：フィスコ

*16:34JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅反落、アドバンテストやソフトバンクGが2銘柄で約1093円分押し下げ
21日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり163銘柄、値下がり62銘柄、変わらず0銘柄となった。

前日20日の米国株式市場は軟調に推移。エヌビディアの決算を好感し投資家心理が改善した。ただ、連邦準備制度理事会（FRB）高官のタカ派発言で利下げ期待がさらに後退したほか、根強い人工知能（AI）バブル懸念を受けエヌビディアが下落に転じ相場を押し下げた。米株市場を横目に、本日の日経平均は反落して取引を開始。寄付き直後は下げ幅を広げる展開となったが、早々に下げ渋る動きを見せた。ただ、下げ幅を縮小する動きは限定的で、終日マイナス圏でもみ合う展開となった。日経平均は昨日1300円近く上昇し、一昨日までの4日続落による下げ幅の3分の2戻しをクリアしたことから、短期調整は完了したとの見方もあったが、半導体やAI（人工知能）関連株は手掛けにくかった。また、国内長期金利上昇や日中関係悪化も引き続き警戒材料となった。そのほか、TOPIX（東証株価指数）は売り先行も前日終値付近でもみ合う展開となり、一時プラス圏にも浮上していた。プライム市場では幅広い銘柄が上昇しており、割安感のある大型株や内需関連株に資金流入が継続した。

大引けの日経平均は前営業日比1198.06円安の48625.88円となった。東証プライム市場の売買高は33億7217万株、売買代金は8兆9565億円だった。業種別では、非鉄金属、機械、電気機器などが下落した一方で、不動産業、陸運業、建設業などが上昇した。東証プライム市場の値上がり銘柄は81.7％、対して値下がり銘柄は16.9％となっている。

値下がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約673円押し下げた。同2位はソフトバンクG＜9984＞となり、東エレク＜8035＞、フジクラ＜5803＞、イビデン＜4062＞、TDK＜6762＞、住友電工＜5802＞などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはコナミG＜9766＞となり1銘柄で日経平均を約23円押し上げた。同2位はテルモ＜4543＞となり、KDDI＜9433＞、ファーストリテ＜9983＞、エムスリー＜2413＞、京セラ＜6971＞、信越化＜4063＞などがつづいた。


*15:00現在

日経平均株価 　48625.88(-1198.06)

値上がり銘柄数 163(寄与度+431.04)
値下がり銘柄数 62(寄与度-1629.10)
変わらず銘柄数 0


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9766＞　コナミG　　　　　　　24160　 710　 23.73
＜4543＞　テルモ　　　　　　　　2460　 71　 18.99
＜9433＞　KDDI　　　　　　2718.5　 43.5　 17.45
＜9983＞　ファーストリテ　　　 54800　 180　 14.44
＜2413＞　エムスリー　　　　　　2635　 170　 13.64
＜6971＞　京セラ　　　　　　　　2079　 42　 11.23
＜4063＞　信越化　　　　　　　　4500　 66　 11.03
＜7832＞　バンナムHD　　　　　 4544　 107　 10.73
＜7733＞　オリンパス　　　　　2071.5　 78.5　 10.50
＜7269＞　スズキ　　　　　　　　2358　 75　 10.03
＜8766＞　東京海上HD　　　　　 5541　 191　 9.58
＜4519＞　中外製薬　　　　　　　8368　 90　 9.02
＜9843＞　ニトリHD　　　　　　2691.5　 106.5　 8.90
<7203>　トヨタ自動車　　　　　3097　 53　 8.86
<4307>　野村総合研究所　　　　6399　 247　 8.26
<2801>　キッコーマン　　　　1438.5　 48.5　 8.11
<9735>　セコム　　　　　　　　5479　 121　 8.09
<4578>　大塚HD　　　　　　　 8567　 235　 7.86
<4901>　富士フイルム　　　　　3306　 78　 7.82
<6758>　ソニーG　　　　　　　 4507　 46　 7.69

○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 18315　 -2520 -673.86
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　17090　 -2090 -419.16
＜8035＞　東エレク　　　　　　 30180　 -2320 -232.64
＜5803＞　フジクラ　　　　　　 17325　 -1565　-52.31
＜4062＞　イビデン　　　　　　 11330　 -1205　-40.28
＜6762＞　TDK　　　　　　　2413.5　 -77　-38.61
＜5802＞　住友電気工業　　　　　5698　 -690　-23.06
<6146>　ディスコ　　　　　　 43930　 -3340　-22.33
<6920>　レーザーテック　　　 26515　 -1440　-19.25
<6954>　ファナック　　　　　　4814　 -80　-13.37
<7011>　三菱重工業　　　　　　3855　 -265　 -8.86
<5706>　三井金属鉱業　　　　 18290　 -2560　 -8.56
<7735>　SCREEN　　　　　12405　 -555　 -7.42
<5631>　日本製鋼所　　　　　　8947　 -832　 -5.56
<6501>　日立製作所　　　　　　4710　 -165　 -5.52
<5713>　住友金属鉱山　　　　　4721　 -224　 -3.74
<6526>　ソシオネクスト　　　　2073　-111.5　 -3.73
<6981>　村田製作所　　　　　　3033　 -45　 -3.61
<6976>　太陽誘電　　　　　　　3160　 -104　 -3.48
<5801>　古河電気工業　　　　　8865　 -1030　 -3.44《CS》

