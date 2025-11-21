関連記事
東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ
非鉄金属が下落率トップ。そのほか機械、電気機器、情報・通信業、石油・石炭製品なども下落。一方、不動産業が上昇率トップ。そのほか陸運業、建設業、保険業、繊維業なども上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 不動産業 ／ 2,521.22 ／ 2.64
2. 陸運業 ／ 2,302.4 ／ 2.30
3. 建設業 ／ 2,606.77 ／ 2.03
4. 保険業 ／ 2,877.61 ／ 1.89
5. 繊維業 ／ 850.39 ／ 1.88
6. パルプ・紙 ／ 573.4 ／ 1.86
7. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,300.72 ／ 1.71
8. 小売業 ／ 2,313.8 ／ 1.69
9. 輸送用機器 ／ 4,853.14 ／ 1.64
10. サービス業 ／ 3,055.56 ／ 1.55
11. 精密機器 ／ 12,923.3 ／ 1.37
12. 空運業 ／ 239.5 ／ 1.37
13. 水産・農林業 ／ 718.69 ／ 1.32
14. ゴム製品 ／ 5,601.51 ／ 1.27
15. その他金融業 ／ 1,189.77 ／ 1.22
16. 食料品 ／ 2,504.48 ／ 1.11
17. 化学工業 ／ 2,496.35 ／ 1.04
18. 医薬品 ／ 3,798.52 ／ 0.87
19. その他製品 ／ 7,550.78 ／ 0.86
20. 鉱業 ／ 910.11 ／ 0.85
21. 金属製品 ／ 1,553.59 ／ 0.72
22. 卸売業 ／ 4,724.38 ／ 0.53
23. 銀行業 ／ 474.84 ／ 0.50
24. 鉄鋼 ／ 749.9 ／ 0.35
25. 海運業 ／ 1,716.89 ／ 0.13
26. 電力・ガス業 ／ 675.67 ／ -0.10
27. 証券業 ／ 762.43 ／ -0.10
28. ガラス・土石製品 ／ 1,706.62 ／ -0.27
29. 石油・石炭製品 ／ 2,292.56 ／ -0.85
30. 情報・通信業 ／ 7,665.19 ／ -1.22
31. 電気機器 ／ 6,064.59 ／ -2.22
32. 機械 ／ 4,084.02 ／ -2.49
33. 非鉄金属 ／ 3,184.76 ／ -8.07《CS》
