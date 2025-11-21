*16:07JST 日経平均は大幅反落、半導体やAI関連株軟調で指数押し下げ

前日20日の米国株式市場は軟調に推移。エヌビディアの決算を好感し投資家心理の改善。した。ただ、連邦準備制度理事会（FRB）高官のタカ派発言で利下げ期待がさらに後退したほか、根強い人工知能（AI）バブル懸念を受けエヌビディアが下落に転じ相場を押し下げた。米株市場を横目に、本日の日経平均は反落して取引を開始。寄付き直後は下げ幅を広げる展開となったが、早々に下げ渋る動きを見せた。ただ、下げ幅を縮小する動きは限定的で、終日マイナス圏でもみ合う展開となった。日経平均は昨日1300円近く上昇し、一昨日までの4日続落による下げ幅の3分の2戻しをクリアしたことから、短期調整は完了したとの見方もあったが、半導体やAI（人工知能）関連株は手掛けにくかった。また、国内長期金利上昇や日中関係悪化も引き続き警戒材料となった。そのほか、TOPIX（東証株価指数）は売り先行も前日終値付近でもみ合う展開となり、一時プラス圏にも浮上していた。プライム市場では幅広い銘柄が上昇しており、割安感のある大型株や内需関連株に資金流入が継続した。

大引けの日経平均は前営業日比1198.06円安の48625.88円となった。東証プライム市場の売買高は33億7217万株、売買代金は8兆9565億円だった。業種別では、非鉄金属、機械、電気機器などが下落した一方で、不動産業、陸運業、建設業などが上昇した。東証プライム市場の値上がり銘柄は81.7％、対して値下がり銘柄は16.9％となっている。

個別では、ソフトバンクＧ＜9984＞、アドバンテ＜6857＞、レーザーテック＜6920＞、フジクラ＜5803＞、ディスコ＜6146＞、三菱重工業＜7011＞、東エレク＜8035＞、三井海洋開発＜6269＞、古河電工＜5801＞、三井金属＜5706＞、日立＜6501＞、IHI＜7013＞、川崎重工業＜7012＞、住友電工＜5802＞などの銘柄が下落。

一方、ファーストリテ＜9983＞、イオン＜8267＞、東京海上＜8766＞、トヨタ自動車＜7203＞、任天堂＜7974＞、ソニーG＜6758＞、キーエンス<6861>、リクルートHD<6098>、三井住友<8316>、エムスリー<2413>、ヨシムラフード<2884>、オリンパス<7733>などの銘柄が上昇。《FA》