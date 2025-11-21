ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（14時台）～unbanked、豊田合などがランクイン

2025年11月21日 14:47

記事提供元：フィスコ

*14:47JST 出来高変化率ランキング（14時台）～unbanked、豊田合などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[11月21日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜1487＞ 上米債HE　　　　 7723 　21006.201　 296.34% 0.0035%
＜2315＞ CAICAD　　　　34796800 　293621.24　 272.99% 0.1279%
＜8746＞ unbanked　　2451600 　96705.9　 205.63% -0.2373%
＜213A＞ 上日経半　　　　　　2266090 　69403.967　 205.21% -0.0623%
＜7282＞ 豊田合　　　　　　　1582200 　946328.82　 199.22% -0.086%
＜346A＞ SP500半　　　　132808 　89416.589　 163.08% -0.0755%
＜4464＞ ソフト99　　　　　260900 　456343　 162.13% -0.0012%
＜8995＞ 誠建設　　　　　　　34400 　7589.3　 155% 0.0912%
＜282A＞ GX半導10　　　　148098 　52269.517　 141.48% -0.0574%
＜3850＞ NTTDIM　　　　44100 　54712.9　 132.7% 0.0374%
＜1348＞ MXSトピクス　　　548890 　522264.379　 131.07% -0.004%
＜1397＞ SMDAM225　　1306 　38413.356　 123.53% -0.0243%
＜4570＞ 免疫生物　　　　　　8195600 　2941659.7　 122.02% 0.0675%
＜221A＞ MX日経半　　　　　128280 　20517.638　 120.99% -0.0629%
＜1478＞ iS高配当　　　　　121663 　156452.891　 116.53% 0.0095%
＜7501＞ ティムコ　　　　　　72300 　33291.12　 113.98% 0.0845%
＜7874＞ レック　　　　　　　109400 　47475.84　 112.12% 0.0535%
＜6028＞ テクノプロHD　　　229900 　378813.32　 110.51% 0.0024%
＜3719＞ AIストーム　　　　5182400 　922668.46　 109.74% 0.1147%
＜2090＞ NZAM米7H　　　460 　626.318　 107.62% 0.0037%
<2870> iFナ100Dイ　　150585 　604231.377　 102.86% 0.0641%
<2564> GXSディビ　　　　27237 　42096.936　 102.76% 0.0043%
<2254> GX中国EV　　　　213762 　90425.589　 101.12% -0.0358%
<155A> 情報戦略　　　　　　741800 　466305.48　 101.03% 0.0531%
<4554> 富士製薬　　　　　　187000 　135111.04　 96.17% 0.0511%
<2749> JPHD　　　　　　422000 　118660.82　 92.88% 0.0476%
<2842> iFナ100ベ　　　18085 　102117.555　 88.39% 0.0415%
<6240> ヤマシンフィルタ　　978600 　239625.92　 85.47% -0.0605%
<4424> Amazia　　　　1963400 　308888.2　 81.24% 0.1882%
<3103> ユニチカ　　　　　　8605900 　1313091.38　 77.02% 0.0866%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

