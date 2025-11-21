関連記事
出来高変化率ランキング（14時台）～unbanked、豊田合などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月21日 14:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜1487＞ 上米債HE 7723 21006.201 296.34% 0.0035%
＜2315＞ CAICAD 34796800 293621.24 272.99% 0.1279%
＜8746＞ unbanked 2451600 96705.9 205.63% -0.2373%
＜213A＞ 上日経半 2266090 69403.967 205.21% -0.0623%
＜7282＞ 豊田合 1582200 946328.82 199.22% -0.086%
＜346A＞ SP500半 132808 89416.589 163.08% -0.0755%
＜4464＞ ソフト99 260900 456343 162.13% -0.0012%
＜8995＞ 誠建設 34400 7589.3 155% 0.0912%
＜282A＞ GX半導10 148098 52269.517 141.48% -0.0574%
＜3850＞ NTTDIM 44100 54712.9 132.7% 0.0374%
＜1348＞ MXSトピクス 548890 522264.379 131.07% -0.004%
＜1397＞ SMDAM225 1306 38413.356 123.53% -0.0243%
＜4570＞ 免疫生物 8195600 2941659.7 122.02% 0.0675%
＜221A＞ MX日経半 128280 20517.638 120.99% -0.0629%
＜1478＞ iS高配当 121663 156452.891 116.53% 0.0095%
＜7501＞ ティムコ 72300 33291.12 113.98% 0.0845%
＜7874＞ レック 109400 47475.84 112.12% 0.0535%
＜6028＞ テクノプロHD 229900 378813.32 110.51% 0.0024%
＜3719＞ AIストーム 5182400 922668.46 109.74% 0.1147%
＜2090＞ NZAM米7H 460 626.318 107.62% 0.0037%
<2870> iFナ100Dイ 150585 604231.377 102.86% 0.0641%
<2564> GXSディビ 27237 42096.936 102.76% 0.0043%
<2254> GX中国EV 213762 90425.589 101.12% -0.0358%
<155A> 情報戦略 741800 466305.48 101.03% 0.0531%
<4554> 富士製薬 187000 135111.04 96.17% 0.0511%
<2749> JPHD 422000 118660.82 92.88% 0.0476%
<2842> iFナ100ベ 18085 102117.555 88.39% 0.0415%
<6240> ヤマシンフィルタ 978600 239625.92 85.47% -0.0605%
<4424> Amazia 1963400 308888.2 81.24% 0.1882%
<3103> ユニチカ 8605900 1313091.38 77.02% 0.0866%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
