後場の日経平均1079円安でスタート、キオクシアHDやアドバンテストなどが下落
[日経平均株価・TOPIX（表）]
日経平均;48744.52;-1079.42TOPIX;3295.47;-4.10
[後場寄り付き概況]
後場の日経平均は前日比1079.42円安の48744.52円と、前引け（48653.80円）からやや下げ幅を縮小してスタート。ランチタイム中の日経225先物は48670円-48830円のレンジでもみ合い。ドル・円は1ドル＝157.30-40円と午前9時頃とほぼ同水準。アジア市況は上海総合指数がマイナス圏で下げ幅を広げ1.8％ほど下落している一方、香港ハンセン指数は軟調に推移し2.0％ほど大幅に下落している。後場の東京市場は前引けに比べやや買いが先行して始まった。前場の日経平均は1170円ほど下落したが、アドバンテスト＜6857＞、ソフトバンクG＜9984＞、東エレク＜8035＞の3銘柄で日経平均を1200円弱押し下げており、相場全体は見かけほど弱くないとの見方がある。一方、東京市場は明日から3連休となることから、積極的な買いは限定的のようだ。
セクターでは、非鉄金属、機械、電気機器が下落率上位となっている一方、不動産業、繊維製品、輸送用機器が上昇率上位となっている。東証プライム市場の売買代金上位では、キオクシアHD＜285A＞、三井金属＜5706＞、アドバンテスト、住友電工＜5802＞、ソフトバンクG、古河電工＜5801＞、イビデン＜4062＞、フジクラ＜5803＞、日東紡＜3110＞、ディスコ＜6146＞が下落。一方、三菱地所＜8802＞、サンリオ＜8136＞、東京海上＜8766＞、SOMPO＜8630＞、富士通＜6702＞、トヨタ＜7203＞、イオン＜8267＞、ホンダ＜7267＞、ソニーG＜6758＞、リクルートHD<6098>が上昇している。《CS》
