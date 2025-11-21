関連記事
東京為替：ドル・円は底堅い、円売り地合い継続
記事提供元：フィスコ
21日午前の東京市場でドル・円は底堅く推移し、157円54銭まで上昇後に失速したものの、下げづらい展開が続く。日本のインフレ指標の高止まりや財務相の円安牽制で円買い圧力が続く。半面、日本の財政悪化への警戒感から円売りが主要通貨を支える。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は157円19銭から157円54銭、ユ-ロ・円は181円30銭から181円65銭、ユ-ロ・ドルは1.1524ドルから1.1538ドル。
【要人発言】
・ベッセント米財務長官
「FRBは利下げサイクルを継続すべき」
「FRBはデータを考慮するべき」
「FRBから多くのシグナルが発信され、一部は混乱を招いている」
・ポールソン米フィラデルフィア連銀総裁
「12月FOMCでの政策決定、慎重にアプローチ」
「これまでの利下げは妥当、利下げ重ねるごとに次回のハードル高まる」
「インフレに上振れリスク、雇用に下振れリスク 金融政策に慎重な舵取りを」
「依然としてインフレより労働市場にやや懸念」
・ミランFRB理事
「政策金利を中立水準に近づける必要がある」
・片山財務相
「足元の動きは一方的、急激で憂慮している」
「過度な変動や無秩序な動きには、必要に応じて適切に対応」
「為替介入も当然考えられる」
・植田日銀総裁
「円安進行は消費者物価の押し上げ要因になる」
「円安は予想物価を通じて基調的な物価上昇率への影響にも留意」《TY》
