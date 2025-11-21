*10:13JST 概況からBRICsを知ろう ロシア株式市場は弱含み、米利下げ期待の後退などが足かせ

【ブラジル】ボベスパ指数 休場

20日のブラジル株式市場は黒人の意識高揚の日で休場となった。

【ロシア】MOEX指数 2628.31 -0.67％

20日のロシア株式市場は弱含み。主要株価指数のMOEXロシア指数は前日比17.71ポイント安（-0.67％）の2628.31となった。日中の取引レンジは2,617.57-2,661.12となった。

中盤はプラス圏を回復する場面もあったが、その後は再び売りに押された。米利下げ期待の後退が警戒され、売りは優勢。また、海外市場の下落もロシア株の売り圧力を強めた。半面、指数の下値は限定的。デフレ懸念がやや後退していることが指数をサポートした。

【インド】SENSEX指数 85632.68 +0.52％

20日のインド株式市場は続伸。ムンバイ証券取引所の主要30社株価指数SENSEXは前日比446.21ポイント高（+0.52％）の85632.68、ナショナル証券取引所の主要50社株価指数ニフティは同139.50ポイント高（+0.54％）の26192.15で取引を終えた。

買いが先行した後は上げ幅をじりじりと拡大させた。SENSEX指数はこの日、過去最高値を更新して引けた。米ハイテク株の上昇を受け、ITセクターに物色の動きが活発になった。また、年内の利下げ期待なども引き続き好感された。

【中国】上海総合指数 3931.05 -0.40％

20日の中国本土市場は、主要指標の上海総合指数が前日比15.69ポイント安（-0.40％）の3931.05ポイントと反落した。約1カ月ぶりの安値水準を付けている。

米追加利下げの期待が後退し、中国の金融緩和も先送りされるとの見方が浮上しており、株式相場を圧迫した。米金利上昇に伴う米ドル高を背景に、人民元の先安感が強まったこともマイナス。《AK》