11/21の強弱材料
*08:52JST 11/21
[強弱材料]
強気材料
・日経平均株価は上昇（49823.94、+1286.24）
・米長期金利は低下
・為替相場は円安・ドル高（157.40-50）
・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・NYダウは下落（45752.26、-386.51）
・ナスダック総合指数は下落（22078.05、-486.18）
・SOX指数は下落（6352.07、-317.96）
・シカゴ日経225先物は下落（48455、-1465）
・VIX指数は上昇（26.42、+2.76）
・米原油先物相場は下落（59.00、-0.25）
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・10月消費者物価コア指数
・11月製造業PMI
・11月サービス業PMI
・11月総合PMI
・ノースサンドが東証グロースに新規上場
・10月ニュージーランド貿易収支
・11月インド製造業PMI速報
・11月インドサービス業PMI速報
・11月インド総合PMI速報
・10月英国小売売上高
・11月ドイツ製造業PMI
・11月ドイツサービス業PMI
・11月ドイツ総合PMI
・11月ユーロ圏製造業PMI
・11月ユーロ圏サービス業PMI
・11月ユーロ圏PMI
・11月英国製造業PMI
・11月英国サービス業PMI
・11月英国総合PMI
・9月カナダ小売売上高
・11月米国製造業PMI
・11月米国サービス業PMI
・11月米国総合PMI
・11月米国ミシガン大学消費者マインド指数
・インド外貨準備高
・米国ニューヨーク連銀総裁がチリ中央銀行の年次会合で基調講演
・米国ダラス連銀総裁が講演
・ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁が欧州銀行会議で基調講演《ST》
