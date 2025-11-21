米株安を映して売り先行へ／日経225・本日の想定レンジ

*08:25JST 米株安を映して売り先行へ

[本日の想定レンジ]20日のNYダウは386.51ドル安の45752.26、ナスダック総合指数は486.18pt安の22078.05pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比1465円安の48455円だった。本日は前日の米国株安を映して売りが先行して始まることが想定される。前日は米半導体大手エヌビディアの好決算を受けて人工知能（AI）関連株中心に買い戻しの動きが強まり、5営業日ぶりに大幅反発した。ローソク足は上ヒゲの長い陽線を形成し、上値の重さを確認する形となった。本日は好決算を背景に上昇したエヌビディアが下落するなど、ハイテク株が下落したことが響きそうだ。また、政府機関の閉鎖で発表が遅れていた9月の雇用統計は強弱まちまちの結果となり、労働市場の不安定さが浮き彫りとなり、利下げ期待が再燃しなかったことや暗号資産の下落基調が続いていることも投資家心理を圧迫することが想定されよう。加えて、三連休を前にした持ち高調整の動きも強まるかもしれない。上値のめどは、心理的な節目の50000円や51000円、11日の高値（51513円）、心理的な節目の52000円、下値のめどは、心理的な節目の49000円、19日の安値（48235円）、心理的な節目の48000円などが挙げられる。

[予想レンジ]上限49000円－下限48000円《SK》