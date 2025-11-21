*08:09JST 米国株式市場は反落、利下げ期待後退やバブル警戒感が重し（20日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（20日）

DEC24

Ｏ 49900（ドル建て）

Ｈ 50655

Ｌ 48400

Ｃ 48505 大証比-1415（イブニング比+45）

Vol 7971



DEC24

Ｏ 49845（円建て）

Ｈ 50615

Ｌ 48350

Ｃ 48455 大証比-1465（イブニング比-5）

Vol 40903

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（20日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル157.45円換算）で、ゆうちょ銀行＜7182＞、アドバ

ンテスト＜6857＞、ソフトバンクG＜9984＞、日本電産＜6594＞、東京エレク＜8035＞、ディ

スコ＜6146＞、ルネサス＜6723＞などが下落し、ほぼ全面安。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 191.41 -5.37 3014 -30

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 14.88 -0.38 2343 -43.5

8035 (TOELY) 東京エレク 97.62 -2.87 30741 -1759

6758 (SONY.N) ソニー 27.75 -0.80 4369 -92

9432 (NTTYY) NTT 24.04 -0.32 151 -1.6

8058 (MTSUY) 三菱商事 22.75 -0.42 3582 -36

6501 (HTHIY) 日立製作所 30.17 -0.37 4750 -125

9983 (FRCOY) ファーストリテ 33.85 -0.80 53297 -1323

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 56.89 -4.09 17915 -1265

4063 (SHECY) 信越化学工業 13.64 -0.58 4295 -139

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 112.97 -2.97 8894 -136

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 16.54 -0.48 4340 -76

8031 (MITSY) 三井物産 504.00 -10.62 3968 -58

6098 (RCRUY) リクルートHD 9.43 -0.36 7424 -215

4568 (DSNKY) 第一三共 22.71 0.09 3576 -51

9433 (KDDIY) KDDI 16.92 -0.12 2664 -11

7974 (NTDOY) 任天堂 20.75 -0.17 13068 -207

8766 (TKOMY) 東京海上HD 33.25 -0.20 5235 -115

7267 (HMC.N) 本田技研工業 28.50 -0.83 1496 -18

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.22 0.06 5737 -37

6902 (DNZOY) デンソー 12.56 -0.34 1977 -42

4519 (CHGCY) 中外製薬 25.85 -0.48 8140 -138

4661 (OLCLY) オリエンランド 18.75 -0.67 2952 -33

8411 (MFG.N) みずほFG 6.45 -0.12 5078 -81

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.18 -0.13 19177 -433

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 14.06 -0.03 4427 -24

7741 (HOCPY) HOYA 143.85 -2.30 22649 -426

6503 (MIELY) 三菱電機 52.85 0.50 4161 -95

6981 (MRAAY) 村田製作所 9.46 -0.20 2979 -99

7751 (CAJPY) キヤノン 27.85 -0.39 4385 -65

6273 (SMCAY) SMC 16.10 -0.69 50699 -1201

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 9.69 0.00 1526 -224.5

6146 (DSCSY) ディスコ 28.40 -0.40 44716 -2554

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.41 0.15 2111 -12.5

8053 (SSUMY) 住友商事 29.63 -0.58 4665 -71

6702 (FJTSY) 富士通 25.33 -0.27 3988 -69

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 107.98 -2.94 17001 -159

5108 (BRDCY) ブリヂストン 22.25 -0.68 7007 -97

6178 (JPPHY) 日本郵政 9.15 -0.39 1441 -13.5

8002 (MARUY) 丸紅 238.00 -5.40 3747 -43

6723 (RNECY) ルネサス 5.59 -0.23 1760 -87

6954 (FANUY) ファナック 15.14 -0.34 4768 -126

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 21.43 0.06 3374 -29

8801 (MTSFY) 三井不動産 32.60 -0.30 1711 -18

6301 (KMTUY) 小松製作所 31.29 -0.82 4927 -87

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.08 -0.24 3174 -54

6594 (NJDCY) 日本電産 2.96 -0.23 1864 -111

6857 (ATEYY) アドバンテスト 122.50 -2.70 19288 -1547

4543 (TRUMY) テルモ 14.86 -0.23 2340 -49

8591 (IX.N) オリックス 25.42 -0.32 4002 -25

（時価総額上位50位、1ドル157.45円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（20日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

2801 (KIKOY) キッコーマン 20.35 1602 212 15.25

9107 (KAIKY) 川崎汽船 15.10 2377 293 14.06

5020 (JXHLY) ENEOS 14.50 1142 109 10.55

8601 (DSEEY) 大和証券G本社 8.28 1304 48 3.82

7259 (ASEKY) アイシン精機 17.20 2708 25 0.93

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（20日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 9.69 1526 -224.5 -12.82

6857 (ATEYY) アドバンテスト 122.50 19288 -1547 -7.43

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 56.89 17915 -1265 -6.60

6594 (NJDCY) 日本電産 2.96 1864 -111 -5.62

8035 (TOELY) 東京エレク 97.62 30741 -1759 -5.41



「米国株式市場概況」（20日）

ＮＹＤＯＷ

終値：45752.26 前日比：-386.51

始値：46567.51 高値：46856.75 安値：45728.93

年初来高値：48254.82 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：22078.05 前日比：-486.18

始値：23057.00 高値：23147.33 安値：22043.20

年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6538.76 前日比：-103.40

始値：6737.93 高値：6770.35 安値：6534.05

年初来高値：6890.89 年初来安値：4982.77

米30年国債 4.723％ 米10年国債 4.087％



米国株式市場は反落。ダウ平均386.51ドル安の45752.26ドル、ナスダックは486.18

ポイント安の22078.05で取引を終了した。

半導体のエヌビディア（NVDA）の決算を好感し投資家心理の改善で買いが加速し、

寄り付き後、大幅高。その後も9月雇用統計の強弱まちまちな結果を受け、堅調推移

が続いた。しかし、連邦準備制度理事会（FRB）高官のタカ派発言で利下げ期待がさ

らに後退したほか、根強い人工知能（AI）バブル懸念を受けエヌビディアが下落に

転じ相場を押し下げた。終盤にかけ、暗号資産市場の下落をきっかけに損失確定売

りにも拍車がかかったと見られ、下げ幅を拡大し、終了。セクター別では食・生活

必需品小売が上昇した一方、半導体・同製造装置が下落した。

半導体のエヌビディア（NVDA）は第3四半期決算で売上高が過去最高を記録したほ

か、売上高見通しが予想を上回り大きく上昇して寄り付いたが、同時にAIバブル懸

念も払しょくできず、売りに転じた。ディスカウント小売のウォルマート（WMT）は

第3四半期決算でイーコマースの売り上げが強く調整後1株当たり利益が予想を上回

ったほか、通期見通し引き上げが好感され、上昇。会員制倉庫型卸売り・小売り会

社のコストコホールセール（COST）も期待感に買われた。

ネットワーク用セキュリティー・ソリューションプロバイダーのパロアルト・ネッ

トワークス（PANW）は人工知能（AI）サイバーセキュリティを提供するクロノスフ

ィアを33.5億ドルで買収する計画を発表し、下落。

廉価アパレルと家庭装飾品のブランドストア、ロス・ストアーズ（ROST）は取引終

了後に第3四半期決算を発表。既存店売上高が好調で、通期見通しを引き上げ、時間

外取引で買われている。カジュアル衣料小売りのギャップ（GAP）も四半期決算で1

株当たり利益が予想を上回り、買われている。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》