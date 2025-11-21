*07:51JST NYの視点：米12月FOMC前で最後の9月雇用統計：失業率が4年ぶり高水準で12月利下げ確率は上昇

米国労働統計局（BLS）が発表した9月非農業部門雇用者数は前月比＋11.9万人と、予想＋5.1万人を上回る伸びを記録し4月来で最大の伸びを記録し労働市場の底堅さが示唆された。ただ、8月分は―0.4万人と、＋2.2万人からマイナスに下方修正された。過去2カ月間で合計3.3万人の下方修正となる。また、同月失業率は4.4％と、予想外に8月4.3％から上昇。21年10月来で最高に達した。労働参加率は62.4％と、62.3％から予想外に上昇し5月来で最高。週平均労働時間は34.2と予想に一致した。不完全雇用率（U6）は8.0％と、8.1％から低下した。平均時給は前月比＋0.2％と、予想以上に鈍化。6月来で最低の伸びにとどまった。一方、前年比では＋3.8％と、予想を上回った。

より最新の労働市場状況となる米先週分新規失業保険申請件数（11/15）は22万件と、予想22.7万件を下回った。10月中旬来の低水準で大きな増加は見られず労働市場が堅調なあらたな証拠となった。ただ、失業保険継続受給者数（11/8）は197.4万人と予想195万人を上回り21年11月以降4年ぶりの高水準を記録した。失業した労働者があらたな職を見つけるのにより時間がかかる可能性が示唆された。

モルガンスタンレーのエコノミストは9月の雇用の伸び加速を受け、12月連邦公開市場委員会（FOMC）で利下げ見通しを撤回し、据え置き見通しに修正した。しかし、短期金融市場では、失業率や失業保険継続受給者数（11/8）が4年ぶり高水準に達したことを受け、逆に利下げ確率が上昇した。12月FOMC前の雇用統計は9月分のみとなる。現状の労働状況を把握し、12月利下げの可能性を探るために、引き続き民間の雇用関連指標に注目される。《CS》