武蔵野興業、福証本則市場への上場承認を取得、スタンダード市場との重複上場

■IR活動拡充で企業価値向上

武蔵野興業<9635>(東証スタンダード)は11月20日、福岡証券取引所本則市場への上場承認を受けたと発表した。同社は2025年8月に福証への重複上場申請を公表しており、今回の承認により東京証券取引所スタンダード市場との重複上場が実現する見通しとなった。上場予定日は11月27日である。

同社は、ガバナンス強化やIR活動の拡充を通じて事業内容の認知度向上と企業価値の向上を目指してきた。福証本則市場への上場は、投資家との接点拡大により株式時価および流動性を高めることを主目的に位置づけられている。同社は今後も重複上場を含む積極的な情報発信により、企業価値向上に取り組む方針である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

