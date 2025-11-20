*23:29JST 【市場反応】米9月雇用統計/先週分新規失業保険申請件数は雇用の底堅さ示す、ドルもみ合い

米国労働統計局（BLS）が発表した9月非農業部門雇用者数は前月比＋11.9万人と、予想＋5.1万人を上回る伸びを記録し4月来で最大の伸びとなった。ただ、8月分は―0.4万人と、＋2.2万人からマイナスに下方修正された。過去2カ月間で3.3万人下方修正された。9月失業率は4.4％と、予想外に8月4.3％から上昇。21年10月来で最高に達した。

米先週分新規失業保険申請件数（11/15）は22万件と、予想22.7万件を下回った。10月中旬来の低水準。失業保険継続受給者数（11/8）は197.4万人と予想195万人を上回り21年11月以降4年ぶりの高水準を記録した。

米11月フィラデルフィア連銀製造業景況指数は―1.7と、予想外に10月－12.8に続き2カ月連続のマイナスとなった。

雇用統計では非農業部門雇用者数が予想以上の伸びとなったが、失業率が予想外に上昇するなど強弱まちまちの結果を受けドルはもみ合い。ドル・円は157円24銭から157円86銭のレンジで上下。ユーロ・ドルは1.1504ドルへ下落後、1.1540ドルへ上昇。ポンド・ドルは1.3052ドルへ下落後、1.3106ドルまで上昇した。

【経済指標】

・米・先週分新規失業保険申請件数（11/15）：22万件（予想：22.7万件）

・米・失業保険継続受給者数（11/8）：197.4万人（予想：195万人）

・米・11月フィラデルフィア連銀製造業景況指数：―1.7（予想：1.0、10月：－12.8）

・米・9月非農業部門雇用者数：＋11.9万人（予想：+5.1万人、8月：―0.4万人←＋2.2万人）

・米・9月失業率：4.4％（予想：4.3％、8月：4.3％）《KY》