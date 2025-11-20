*18:10JST 20日の香港市場概況：香港市場はまちまちの値動き

20日の香港市場はまちまちの値動き。主要88銘柄で構成されるハンセン指数が前日比4.92ポイント（0.02％）高の25835.57ポイントと小幅高。本土企業株で構成される中国本土株指数（旧H株指数）は7.70ポイント（0.08％）安の9143.34ポイントで引けた。

ハンセン指数の構成銘柄では55が上昇、31が下落、変わらずは2で売りが買いが優勢。本日発表された11月の最優遇貸出金利「ローンプライムレート（LPR）」は6カ月連続で据え置かれたが、金融緩和への市場の期待は失われていないようだ。

ハンセン指数の構成銘柄では、電動工具メーカー大手の創科実業（669/HK）が5.4％高、中国スポーツ用品大手の李寧（2331/HK）が4.0％高、中国政府系デベロッパーの華潤置地（1109/HK）が2.5％高。

セクター別では、中国の不動産がしっかり。融創中国HD（1918/HK）が6.0％高、万科企業（2202/HK）が3.7％高。一方、領展房地産投資信託基金（823/HK）は6.4％安、携程集団（9961/HK）は3.6％安とさえない値動きとなった。《AK》