*17:09JST 東京為替：ドル・円は堅調、円売り主導の展開

20日の東京市場でドル・円は堅調。日本の円安牽制で円買いが入り、一時156円88銭まで下落。ただ、その後は日銀の利上げ観測後退と日本の財政悪化への思惑による円安が進行。夕方にかけて円売り地合いをさらに強めると、157円78銭まで上値を伸ばした。

・ユ-ロ・円は180円96銭から181円72銭まで上昇。

・ユ-ロ・ドルは1.1541ドルから1.1510ドルまで値を下げた。

・日経平均株価：始値49,129.29円、高値50,574.82円、安値49,113.39円、終値49,823.94円(前日比1,286.24円高)

・17時時点：ドル・円157円30-40銭、ユ-ロ・円181円20-30銭

【要人発言】

・木原官房長官

「為替市場では一方向で急激な動きがみられ憂慮している」

「為替、金利を含む市場動向は注視している」

「現在の実質金利は極めて低い水準」

「金利の正常化、将来の意図せざる歪みをもたらさないためにも必要」

「経済・物価情勢の改善に応じて政策金利引き上げ、緩和度合い調整は必要」

「総合的に見て、基調的な物価上昇率は2％ぐらいになってきている」

【経済指標】

・特になし《TY》