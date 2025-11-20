関連記事
東証グロ－ス指数は6日ぶり反発、朝高の後は上値の重い展開
東証グロース市場指数 887.63 +5.46／出来高 2億6995万株／売買代金 1093億円東証グロース市場250指数 679.29 +4.73／出来高 1億6563万株／売買代金 873億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって6日ぶり反発。値上がり銘柄数は298、値下がり銘柄数は270、変わらずは40。
前日19日の米株式市場でダウ平均は小幅に5日ぶり反発。労働統計局（BLS）が10月雇用統計の発表中止を発表、さらに、連邦準備制度理事会（FRB）が公表した10月開催分の連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨でも大半の参加者が12月利下げに否定的な姿勢を示したため金利高を警戒し、相場は失速。ダウ平均は一時下落に転じた。ナスダックはハイテクセクターの回復で終日堅調に推移した。
今日のグロ－ス市場は買いが優勢だが朝高の後はやや上値が重い展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は0.83％高となった。昨日の米株式市場で主要指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。また、東証グロース市場指数は昨日までの5日続落で6.6％あまり下落しており、押し目待ちや自律反発狙いの買いが入りやすかった。一方、外為市場で円安・ドル高が進んでいることに加え、日本時間の今日早朝に発表された米エヌビディアの8-10月期決算を受け、時間外取引で同社株の株価が上昇したことから、今日の東京市場では東証プライムの輸出株や主力半導体関連株、人工知能（AI）関連株に物色の矛先が向き、新興市場には投資資金がやや流れにくい面もあった。こうした状況から、今日の新興市場は買いが優勢だが、朝方の買い一巡後はやや上値の重い展開となった。
個別では、発行済株式数の3.1％上限の自社株買いを発表したマテリアルグループ＜156A＞、PAI-1阻害薬RS5614の動物医薬品分野での研究に着手すると発表したレナサイエンス＜4889＞、抗HIV抗体製造方法の特許査定などが引き続き材料視された免疫生物＜4570＞、前日ストップ高の余勢を駆って上伸したAmazia＜4424＞が上げた。時価総額上位銘柄では、Syns＜290A＞やGENDA＜9166＞が上昇。値上がり率上位には、フルッタ＜2586＞、ラクオリア創薬＜4579＞などが顔を出した。
一方、発行済株式数の2.2％上限の自社株買いを発表し前日買われ本日は反動安となったMRT＜6034＞、前日ストップ高の反動安となったアーキテクツSJ＜6085＞、前日ストップ高で利益確定売りがかさんだグリーンモンスター＜157A＞、前日までの売り地合いが継続したセレンディップ＜7318＞が下げた。時価総額上位銘柄では、フリー＜4478＞やMTG＜7806＞が下落。値下がり率上位には、GVATECH＜298A＞、アクアライン＜6173＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4424|Ａｍａｚｉａ | 425| 80| 23.19|
2| 2586|フルッタ | 153| 27| 21.43|
3| 4579|ラクオリア創薬 | 720| 100| 16.13|
4| 194A|ＷＯＬＶＥＳ | 2257| 216| 10.58|
5| 4570|免疫生物研究所 | 1436| 135| 10.38|
6| 6521|オキサイド | 1796| 163| 9.98|
7| 332A|ミーク | 900| 79| 9.62|
8| 7063|バードマン | 151| 13| 9.42|
9| 5255|モンスターラボ | 205| 16| 8.47|
10| 155A|情報戦略 | 1336| 103| 8.35|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 157A|Ｇモンスター | 846| -216| -20.34|
2| 298A|ＧＶＡＴＥＣＨ | 458| -51| -10.02|
3| 6173|アクアライン | 208| -23| -9.96|
4| 6085|アキテクツＳＪ | 373| -39| -9.47|
5| 7806|ＭＴＧ | 4335| -435| -9.12|
6| 7320|Ｓｏｌｖｖｙ | 1397| -139| -9.05|
7| 3691|デジタルプラス | 1359| -121| -8.18|
8| 421A|ムービン | 3125| -275| -8.09|
9| 431A|ユーソナー | 3005| -240| -7.40|
10| 5027|ＡｎｙＭｉｎｄ | 599| -44| -6.84|《SK》
