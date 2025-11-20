*16:46JST 金相場の反転は？ サンワード証券の陳氏

陳さんはまず、『先週のNY金（12月）は、米連邦準備制度理事会（FRB）による追加利下げ観測が後退する中、週末に大幅安となったものの、週間ではなお上昇した』と伝えています。

続いて、『週明け17日のNY金は、ドル高や米連邦準備制度理事会（FRB）による追加利下げ期待の後退が重しとなり3営業日続落した』と伝え、『前週末比19.70ドル安の4074.50ドル。複数のFRB高官が今月に入り、12月の連邦公開市場委員会（FOMC）での追加利下げに対して慎重な姿勢を相次いで表明していることが引き続き重石となった。ただ、下げ幅は限定的だった。今週は、FOMC議事要旨（10月28、29日開催分）の公表や、米政府機関の一部閉鎖の解除に伴う雇用統計が20日に発表される』と説明しています。

そして、『9月雇用統計の市場予想は、非農業部門就業者数の増加幅が8月の2万2000人から数万人になると見込まれているが、依然として水準は低く、市場予想通りであれば、雇用の減速が明白となり、12月の利下げ見通しが高まろう。金相場も反転する可能性が高いだろう』と考察しています。



