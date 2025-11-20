*16:35JST 日経VI：大幅に低下、株価大幅高で警戒感が後退

日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は20日、前日比-6.73（低下率18.41％）の29.83と大幅に低下した。なお、高値は35.07、安値は27.72。昨日の米株式市場で主要指数が上昇したことに加え、日本時間の今日早朝に発表された米エヌビディアの8-10月期決算が予想を上回り、時間外取引で同社株の株価が上昇したことが東京市場の株価の支えとなり、今日の日経225先物は大幅高で始まった。ただ、朝方の買い一巡後は積極的な買いが見送られ、上値の重い展開となったことから、ボラティリティーの高まりを警戒するムードの緩和は次第に限定的となり、取引時間中に日経VIは低下幅を縮小したが、取引終了時に再び低下幅を広げた。

【日経平均VIとは】

日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。《SK》