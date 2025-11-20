関連記事
東証グロース市場250指数先物概況：反発も米雇用統計取りやめなどで上げ幅縮小
*16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：反発も米雇用統計取りやめなどで上げ幅縮小
11月20日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比4pt高の675pt。なお、高値は684pt、安値は671pt、日中取引高は3526枚。前日19日の米国市場のダウ平均は反発。半導体のエヌビディア（NADA）の決算待ちで、寄り付き後、まちまち。その後、労働統計局（BLS）が10月雇用統計の発表中止を発表、さらに、連邦準備制度理事会（FRB）が公表した10月開催分の連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨でも大半の参加者が12月利下げに否定的な姿勢を示したため金利高を警戒し、相場は失速。ダウは一時下落に転じた。ナスダックはハイテクセクターの回復で終日堅調に推移。終盤にかけダウもプラス圏を回復し終了した。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比10pt高の681ptからスタートした。半導体エヌビディア（NADA）決算を受け、朝方は上伸したものの、買い一巡後は伸び悩みの動き。日本市場全般が買われる中でも、物色機運は高まらず、上値の重い展開となった。米労働省が、今晩予定されていた10月雇用統計の発表取りやめたことで、不透明感から上げ幅を縮小。小幅反発となる675ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株ではSyns＜290A＞やヘリオス＜4593＞などが上昇した。《SK》
