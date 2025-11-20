関連記事
東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ
*15:53JST 東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ
非鉄金属が上昇率トップ。そのほか電気機器、証券業、機械、ガラス・土石製品、鉱業なども上昇。一方、保険業が下落率トップ。そのほか陸運業も下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 非鉄金属 ／ 3,464.44 ／ 5.50
2. 電気機器 ／ 6,202.46 ／ 3.54
3. 証券業 ／ 763.23 ／ 3.26
4. 機械 ／ 4,188.36 ／ 3.19
5. ガラス・土石製品 ／ 1,711.26 ／ 2.02
6. 鉱業 ／ 902.45 ／ 1.98
7. 銀行業 ／ 472.48 ／ 1.78
8. その他金融業 ／ 1,175.45 ／ 1.77
9. 小売業 ／ 2,275.35 ／ 1.76
10. 鉄鋼 ／ 747.26 ／ 1.75
11. その他製品 ／ 7,486.04 ／ 1.70
12. 医薬品 ／ 3,765.69 ／ 1.64
13. 石油・石炭製品 ／ 2,312.24 ／ 1.60
14. 水産・農林業 ／ 709.33 ／ 1.58
15. 建設業 ／ 2,554.95 ／ 1.35
16. 金属製品 ／ 1,542.56 ／ 1.12
17. 精密機器 ／ 12,748.92 ／ 1.06
18. 海運業 ／ 1,714.65 ／ 1.06
19. 繊維業 ／ 834.72 ／ 1.01
20. 化学工業 ／ 2,470.75 ／ 0.90
21. 不動産業 ／ 2,456.49 ／ 0.85
22. 情報・通信業 ／ 7,759.57 ／ 0.83
23. 卸売業 ／ 4,699.65 ／ 0.74
24. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,228.29 ／ 0.66
25. 電力・ガス業 ／ 676.37 ／ 0.66
26. 空運業 ／ 236.27 ／ 0.54
27. パルプ・紙 ／ 562.92 ／ 0.48
28. サービス業 ／ 3,008.83 ／ 0.47
29. 輸送用機器 ／ 4,774.8 ／ 0.37
30. ゴム製品 ／ 5,531.4 ／ 0.12
31. 食料品 ／ 2,476.9 ／ 0.09
32. 陸運業 ／ 2,250.69 ／ -0.06
33. 保険業 ／ 2,824.35 ／ -0.74《CS》
スポンサードリンク