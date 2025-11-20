*15:46JST 11月20日本国債市場：債券先物は134円96銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2025年12月限

寄付135円30銭 高値135円31銭 安値134円56銭 引け134円96銭

2年 476回 0.953％

5年 180回 1.305％

10年 379回 1.807％

20年 193回 2.842％



20日の債券先物12月限は135円30銭で取引を開始し、134円96銭で引けた。



＜米国債概況＞

2年債は3.61％、10年債は4.14％、30年債は4.75％近辺で推移。債権利回りはまちまち。（気配値）。



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.71％、英国債は4.60％、オーストラリア10年債は4.46％、NZ10年債は4.12％近辺で推移。（気配値）

[本日の主要政治・経済イベント]

・22：00 南アフリカ準備銀行政策金利発表（予想：6.75％、7.00％）

・22：30 米・11月フィラルフィア連銀製造業景気指数（予想：0.0、10月：-12.84％）

・22：30 米・先週分新規失業保険申請件数11/15（予想：22.6万件）

・22：30 米・9月非農業部門雇用者数（予想：前月比＋5.4万人、8月：＋2.2万人）

・22：30 米・9月失業率（予想：4.3％、8月：4.3％）

・22：30 米・9月平均時給（予想：前年比＋3.7％、8月：＋3.7％）



海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》