出来高変化率ランキング（13時台）～ティムコ、ラクオリアなどがランクイン

2025年11月20日 14:19

記事提供元：フィスコ

*14:19JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ティムコ、ラクオリアなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[11月20日　13:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜2097＞ GX住宅Jリ　　　 　28804 　7509.61　 337.16% 0.0075%
＜2510＞ NF国内債　　　　 　618350 　42268.057　 271.79% -0.0041%
＜1651＞ iF高配40　　　 　152617 　37386.141　 260.08% 0.0134%
＜2846＞ NFダウHE　　　 　45542 　10410.532　 250.31% 0.0079%
＜6494＞ NFK－HD　　　 　2101400 　32988.02　 218.45% 0.0982%
＜2088＞ NZAMDowH　 　105400 　30467.477　 211.08% 0.0052%
＜2342＞ トランスGG　　　 　6043800 　201423.54　 202.72% 0.0176%
＜2630＞ MXS米株ヘ　　　 　18035 　46344.237　 188.87% 0.0204%
＜7501＞ ティムコ　　　　　 　64000 　15665.98　 184.15% 0.1125%
＜2017＞ iFJPX150　 　122637 　30139.719　 163.43% 0.0086%
＜163A＞ 半導体　　　　　　 　12398 　36797.946　 155.70% 0.0455%
＜156A＞ マテリアルG　　　 　286700 　44643.82　 155.14% 0.0525%
＜404A＞ GX中国10　　　 　213695 　57528.912　 153.13% 0.0017%
＜356A＞ GXSPC100　 　67680 　19566.559　 148.30% 0.0294%
＜4579＞ ラクオリア　　　　 　1885200 　270070.5　 147.84% 0.1612%
＜3370＞ フジタコーポ　　　 　136700 　12566.66　 140.87% 0.028%
＜346A＞ SP500半　　　 　58115 　52964.917　 138.78% 0.0799%
＜9369＞ キユソー流通　　　 　216200 　168471.3　 131.84% 0.0464%
＜1572＞ H株ブル　　　　　 　20670 　47712.502　 124.16% 0.0135%
＜157A＞ Gモンスター　　　 　1433300 　367835.3　 120.45% -0.1431%
<6364> AIRMAN　　　 　97600 　54021.3　 119.15% 0.0028%
<380A> GXチャイナテク　 　597816 　211472.655　 118.27% 0.0008%
<8958> グロバルRE　　　 　6171 　285168.46　 117.34% -0.0385%
<2865> GXNDXカバ　　 　981294 　379941.143　 110.09% 0.0203%
<2561> iS日国債　　　　 　53405 　34457.111　 106.31% -0.0079%
<1660> MXS高利J　　　 　26273 　94841.52　 101.09% 0.0161%
<2525> NZAM　　　　　 　225 　1160　 1779002.40% 0.9975%
<2243> GX半導　　　　　 　486165 　434782.647　 95.12% 0.068%
<1964> 中外炉　　　　　　 　82000 　130396.1　 94.55% 0.0185%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

