出来高変化率ランキング（13時台）～ティムコ、ラクオリアなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月20日 13:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜2097＞ GX住宅Jリ 28804 7509.61 337.16% 0.0075%
＜2510＞ NF国内債 618350 42268.057 271.79% -0.0041%
＜1651＞ iF高配40 152617 37386.141 260.08% 0.0134%
＜2846＞ NFダウHE 45542 10410.532 250.31% 0.0079%
＜6494＞ NFK－HD 2101400 32988.02 218.45% 0.0982%
＜2088＞ NZAMDowH 105400 30467.477 211.08% 0.0052%
＜2342＞ トランスGG 6043800 201423.54 202.72% 0.0176%
＜2630＞ MXS米株ヘ 18035 46344.237 188.87% 0.0204%
＜7501＞ ティムコ 64000 15665.98 184.15% 0.1125%
＜2017＞ iFJPX150 122637 30139.719 163.43% 0.0086%
＜163A＞ 半導体 12398 36797.946 155.70% 0.0455%
＜156A＞ マテリアルG 286700 44643.82 155.14% 0.0525%
＜404A＞ GX中国10 213695 57528.912 153.13% 0.0017%
＜356A＞ GXSPC100 67680 19566.559 148.30% 0.0294%
＜4579＞ ラクオリア 1885200 270070.5 147.84% 0.1612%
＜3370＞ フジタコーポ 136700 12566.66 140.87% 0.028%
＜346A＞ SP500半 58115 52964.917 138.78% 0.0799%
＜9369＞ キユソー流通 216200 168471.3 131.84% 0.0464%
＜1572＞ H株ブル 20670 47712.502 124.16% 0.0135%
＜157A＞ Gモンスター 1433300 367835.3 120.45% -0.1431%
<6364> AIRMAN 97600 54021.3 119.15% 0.0028%
<380A> GXチャイナテク 597816 211472.655 118.27% 0.0008%
<8958> グロバルRE 6171 285168.46 117.34% -0.0385%
<2865> GXNDXカバ 981294 379941.143 110.09% 0.0203%
<2561> iS日国債 53405 34457.111 106.31% -0.0079%
<1660> MXS高利J 26273 94841.52 101.09% 0.0161%
<2525> NZAM 225 1160 1779002.40% 0.9975%
<2243> GX半導 486165 434782.647 95.12% 0.068%
<1964> 中外炉 82000 130396.1 94.55% 0.0185%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
