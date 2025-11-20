*13:54JST ビジュアル・プロセッシング・ジャパン---ヤマリアが「CIERTO」を導入

ビジュアル・プロセッシング・ジャパン＜334A＞は19日、釣具の開発・製造・販売を行うヤマリア(本社：神奈川県横須賀市)が、同社の提供するデジタルアセット管理システム「CIERTO」を導入したことを発表した。

ヤマリアでは、これまでdropboxやファイルサーバを利用してコンテンツを分散管理していたが、容量逼迫や保存ルールの曖昧さにより、業務効率の低下が課題となっていた。「CIERTO」の導入により、商品画像やプロモーション動画、バナー、ロゴ、商品説明マニュアル、POPなど多様な販促コンテンツを一元管理できるように整備したことで、社内外との連携が円滑化し、スピーディーかつ正確な情報発信が可能となった。

主な効果としては、分散管理の解消による標準化と向上化、オンラインプレビューによる確認作業の迅速化、ゲストリンクによる共有効率化、検索・変換機能による業務効率化が挙げられる。今後は、商品情報管理の高度化を目的に「CIERTO PIM」の導入も予定しており、海外販売店との連携強化や販促活動のさらなる効率化を目指す方針としている。《AK》