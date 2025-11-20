ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（10時台）～ティムコ、NFK－HDなどがランクイン

2025年11月20日 10:38

*10:38JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ティムコ、NFK－HDなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[11月20日　10:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜2097＞ GX住宅Jリ　　　 28689 　7509.61　 336.94% 0.0075%
＜1651＞ iF高配40　　　　125304 　37386.141　 239.35% 0.0175%
＜2510＞ NF国内債　　　　　420510 　42268.057　 231.83% -0.0036%
＜7501＞ ティムコ　　　　　　56400 　15665.98　 169% 0.1285%
＜6494＞ NFK－HD　　　　1396200 　32988.02　 168.03% 0.0714%
＜2017＞ iFJPX150　　119450 　30139.719　 160.16% 0.015%
＜2342＞ トランスGG　　　　4231400 　201423.54　 159.54% 0.1371%
＜356A＞ GXSPC100　　65162 　19566.559　 143.54% 0.0263%
＜156A＞ マテリアルG　　　　225100 　44643.82　 125.36% 0.069%
＜1572＞ H株ブル　　　　　　19800 　47712.502　 118.88% 0.0184%
＜404A＞ GX中国10　　　　157518 　57528.912　 115.21% 0.0144%
＜380A＞ GXチャイナテク　　582894 　211472.655　 115.16% 0.0128%
＜2088＞ NZAMDowH　　48210 　30467.477　 114.82% 0.0054%
＜6364＞ AIRMAN　　　　89000 　54021.3　 107.66% 0.0079%
＜1660＞ MXS高利J　　　　25889 　94841.52　 99.32% 0.0166%
＜4310＞ DI　　　　　　　　62700 　60034.66　 91.41% 0.0216%
＜157A＞ Gモンスター　　　　1097100 　367835.3　 90.79% -0.1261%
＜346A＞ SP500半　　　　35406 　52964.917　 78.46% 0.0736%
＜2558＞ MXS米株　　　　　37078 　582629.361　 76.12% 0.0266%
＜9369＞ キユソー流通　　　　130900 　168471.3　 71.49% 0.0591%
<2865> GXNDXカバ　　　672044 　379941.143　 65.71% 0.0212%
<2243> GX半導　　　　　　375193 　434782.647　 65.27% 0.0642%
<8958> グロバルRE　　　　3638 　285168.46　 56.55% -0.0308%
<213A> 上日経半　　　　　　457080 　49414.431　 51.51% 0.0543%
<2734> サーラ　　　　　　　429800 　251788.24　 49.11% 0.0119%
<428A> サイプレスHD　　　29800 　11863.92　 42.85% 0.0014%
<1821> 三住建設　　　　　　446000 　172791.02　 41.82% 0%
<1967> ヤマト　　　　　　　42000 　46027.74　 39.75% 0.0258%
<2841> iFナス100H　　83212 　67797.448　 36.05% 0.0221%
<2239> SPレバ2倍　　　　4463 　60828.971　 35.39% 0.0309%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

