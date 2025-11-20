関連記事
出来高変化率ランキング（10時台）～ティムコ、NFK－HDなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月20日 10:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜2097＞ GX住宅Jリ 28689 7509.61 336.94% 0.0075%
＜1651＞ iF高配40 125304 37386.141 239.35% 0.0175%
＜2510＞ NF国内債 420510 42268.057 231.83% -0.0036%
＜7501＞ ティムコ 56400 15665.98 169% 0.1285%
＜6494＞ NFK－HD 1396200 32988.02 168.03% 0.0714%
＜2017＞ iFJPX150 119450 30139.719 160.16% 0.015%
＜2342＞ トランスGG 4231400 201423.54 159.54% 0.1371%
＜356A＞ GXSPC100 65162 19566.559 143.54% 0.0263%
＜156A＞ マテリアルG 225100 44643.82 125.36% 0.069%
＜1572＞ H株ブル 19800 47712.502 118.88% 0.0184%
＜404A＞ GX中国10 157518 57528.912 115.21% 0.0144%
＜380A＞ GXチャイナテク 582894 211472.655 115.16% 0.0128%
＜2088＞ NZAMDowH 48210 30467.477 114.82% 0.0054%
＜6364＞ AIRMAN 89000 54021.3 107.66% 0.0079%
＜1660＞ MXS高利J 25889 94841.52 99.32% 0.0166%
＜4310＞ DI 62700 60034.66 91.41% 0.0216%
＜157A＞ Gモンスター 1097100 367835.3 90.79% -0.1261%
＜346A＞ SP500半 35406 52964.917 78.46% 0.0736%
＜2558＞ MXS米株 37078 582629.361 76.12% 0.0266%
＜9369＞ キユソー流通 130900 168471.3 71.49% 0.0591%
<2865> GXNDXカバ 672044 379941.143 65.71% 0.0212%
<2243> GX半導 375193 434782.647 65.27% 0.0642%
<8958> グロバルRE 3638 285168.46 56.55% -0.0308%
<213A> 上日経半 457080 49414.431 51.51% 0.0543%
<2734> サーラ 429800 251788.24 49.11% 0.0119%
<428A> サイプレスHD 29800 11863.92 42.85% 0.0014%
<1821> 三住建設 446000 172791.02 41.82% 0%
<1967> ヤマト 42000 46027.74 39.75% 0.0258%
<2841> iFナス100H 83212 67797.448 36.05% 0.0221%
<2239> SPレバ2倍 4463 60828.971 35.39% 0.0309%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
