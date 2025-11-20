関連記事
19日のNY市場は反発
記事提供元：フィスコ
[NYDow・NasDaq・CME（表）]
NYDOW;46138.77;+47.03 Nasdaq;22564.23;+131.38CME225;49280;+640(大証比)
[NY市場データ]
19日のNY市場は反発。ダウ平均47.03ドル高の46138.77ドル、ナスダックは131.38ポイント高の22564.23で取引を終了した。半導体のエヌビディア（NADA）の決算待ちで、寄り付き後、まちまち。その後、労働統計局（BLS）が10月雇用統計の発表中止を発表、さらに、連邦準備制度理事会（FRB）が公表した10月開催分の連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨でも大半の参加者が12月利下げに否定的な姿勢を示したため金利高を警戒し、相場は失速。ダウは一時下落に転じた。ナスダックはハイテクセクターの回復で終日堅調に推移。終盤にかけダウもプラス圏を回復し終了した。セクター別では半導体・同製造装置、銀行が上昇した一方、エネルギーが下落。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比640円高の49280円。ADR市場では、対東証比較（1ドル157.07円換算）で、ソニー＜6758＞、日本郵政＜6178＞、アドバンテスト＜6857＞、みずほFG＜8411＞、三菱UFJFG＜8306＞、東京エレク＜8035＞、ディスコ＜6146＞などが上昇し、全般買い優勢となった。《ST》
スポンサードリンク