*08:03JST ADR日本株ランキング～ソニーなど全般買い優勢、シカゴは大阪比640円高の49280円～

ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル157.07円換算）で、ソニー＜6758＞、日本郵政＜6178＞、アドバンテスト＜6857＞、みずほFG＜8411＞、三菱UFJFG＜8306＞、東京エレク＜8035＞、ディスコ＜6146＞などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比640円高の49280円。

米国株式市場は反発。ダウ平均47.03ドル高の46138.77ドル、ナスダックは131.38ポイント高の22564.23で取引を終了した。半導体のエヌビディア（NADA）の決算待ちで、寄り付き後、まちまち。その後、労働統計局（BLS）が10月雇用統計の発表中止を発表、さらに、連邦準備制度理事会（FRB）が公表した10月開催分の連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨でも大半の参加者が12月利下げに否定的な姿勢を示したため金利高を警戒し、相場は失速。ダウは一時下落に転じた。ナスダックはハイテクセクターの回復で終日堅調に推移。終盤にかけダウもプラス圏を回復し終了した。

19日のニューヨーク外為市場でドル・円は156円02銭へ弱含んだのち、157円18銭まで上昇し、157円16銭で引けた。米8月貿易赤字が予想以上に縮小し成長を支援するとの観測にドル買いが優勢となった。米労働統計局（BLS）が10月雇用統計の発表中止を発表、さらに、米連邦準備制度理事会（FRB）が公表した前回10月連邦公開市場委員会（FOMC）での議事要旨で、多くの当局者が12月利下げに否定的な考えを示し12月の利下げ確率大幅低下しドル買いがさらに加速した。ユーロ・ドルは1.1590ドルから1.1518ドルまで下落し、1.1536ドルで引けた。

NY原油先物12月限は反発（NYMEX原油12月限終値：59.44 ↓1.30）。



■ADR上昇率上位銘柄（19日）

＜2801＞ キッコーマン 20.35ドル 1598円 （210円） +15.13％

＜9107＞ 川崎汽船 15.1ドル 2372円 （309.5円） +15.01％

＜5020＞ ENEOS 14.5ドル 1139円 （125.5円） +12.38％

＜8630＞ SOMPOHD 15.15ドル 4759円 （276円） +6.16％

＜6758＞ ソニー 28.55ドル 4484円 （152円） +3.51％



■ADR下落率下位銘柄（19日）

銘柄コード 銘柄名 終値（ドル） 日本円換算価格 日本終値比 騰落率

＜7182＞ ゆうちょ銀行 9.69ドル 1522円 （-200円） -11.61％

＜8766＞ 東京海上HD 33.45ドル 5254円 （-557円） -9.59％

＜8113＞ ユニ・チャーム 2.89ドル 908円 （-14.9円） -1.61％

＜6594＞ 日本電産 3.19ドル 2004円 （-27円） -1.33％

＜4689＞ LINEヤフー 5.36ドル 421円 （-1.9円） -0.45％



■その他ADR銘柄（19日）

銘柄コード 銘柄名 終値（ドル） 日本円換算価格 日本終値比

＜2914＞ 日本たばこ産業 18.16ドル 5705円 （18円）

＜3382＞ セブン&アイ・HD 13.26ドル 2083円 （8円）

＜4063＞ 信越化学工業 14.22ドル 4467円 （36円）

＜4502＞ 武田薬品工業 14.09ドル 4426円 （16円）

<4519> 中外製薬 26.33ドル 8271円 （110円）

<4543> テルモ 15.09ドル 2370円 （33.5円）

<4568> 第一三共 22.62ドル 3553円 （27円）

<4661> オリエンランド 19.42ドル 3050円 （14円）

<4901> 富士フイルム 10.32ドル 3242円 （32円）

<5108> ブリヂストン 22.93ドル 7203円 （66円）

<6098> リクルートHD 9.79ドル 7689円 （89円）

＜6146＞ ディスコ 28.8ドル 45236円 （1006円）

＜6178＞ 日本郵政 9.54ドル 1498円 （50.5円）

<6201> 豊田自動織機 110.92ドル 17422円 （312円）

<6273> SMC 16.79ドル 52744円 （904円）

<6301> 小松製作所 32.11ドル 5044円 （81円）

<6367> ダイキン工業 12.31ドル 19335円 （190円）

<6501> 日立製作所 30.54ドル 4797円 （97円）

<6503> 三菱電機 52.35ドル 4111円 （87円）

＜6594＞ 日本電産 3.19ドル 2004円 （-27円）

<6702> 富士通 25.6ドル 4021円 （31円）

<6723> ルネサス 5.82ドル 1828円 （12.5円）

＜6758＞ ソニー 28.55ドル 4484円 （152円）

＜6857＞ アドバンテスト 125.2ドル 19665円 （515円）

<6902> デンソー 12.89ドル 2025円 （21円）

<6954> ファナック 15.48ドル 4863円 （66円）

<6981> 村田製作所 9.66ドル 3035円 （11円）

＜7182＞ ゆうちょ銀行 9.69ドル 1522円 （-200円）

<7203> トヨタ自動車 196.78ドル 3091円 （54円）

<7267> 本田技研工業 29.33ドル 1536円 （23円）

<7741> HOYA 146.15ドル 22956円 （156円）

<7751> キヤノン 28.24ドル 4436円 （54円）

<7974> 任天堂 20.92ドル 13144円 （114円）

<8001> 伊藤忠商事 115.94ドル 9105円 （131円）

<8002> 丸紅 243.4ドル 3823円 （62円）

<8031> 三井物産 514.62ドル 4042円 （59円）

＜8035＞ 東京エレク 100.49ドル 31568円 （708円）

<8053> 住友商事 30.21ドル 4745円 （65円）

<8058> 三菱商事 23.17ドル 3639円 （48円）

＜8306＞ 三菱UFJFG 15.26ドル 2397円 （57円）

<8316> 三井住友FG 17.02ドル 4456円 （82円）

＜8411＞ みずほFG 6.57ドル 5160円 （127円）

<8591> オリックス 25.74ドル 4043円 （86円）

<8725> MS&ADインシHD 21.37ドル 3357円 （64円）

＜8766＞ 東京海上HD 33.45ドル 5254円 （-557円）

<8801> 三井不動産 32.9ドル 1723円 （17円）

<9432> NTT 24.36ドル 153円 （0.5円）

<9433> KDDI 17.04ドル 2676円 （17.5円）

<9983> ファーストリテ 34.65ドル 54425円 （555円）

<9984> ソフトバンクG 60.98ドル 19156円 （331円）《ST》