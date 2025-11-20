*07:40JST NYの視点：米FOMC議事要旨（10月分）、大半の参加者が12月据え置き支持、ドル指数200DMA突破で一段高の可能性

米連邦準備制度理事会（FRB）が公表した前回10月連邦公開市場委員会（FOMC）での議事要旨で、大多数の当局者が12月利下げに否定的な考えを示したことが明かになった。同時に、「数人が利下げに反対した」ことも明らかになった。米労働統計局は10月分の雇用統計の発表を中止。労働市場の減速を理由に利下げを継続してきたが、現状不透明で、様子見を望む委員が増えると見られる。11月雇用統計も12月FOMC後の発表と、雇用統計の発表が不足し、政策判断は困難となる。

また、FRB高官の見通しは依然、大きく相違している。12月利下げを巡り、数人のメンバーは利下げに慎重で政策据え置きを支持。他のメンバーは今後のデータ次第で、判断してく姿勢。一方、12月も保険で0.25％の利下げが必要との見解もある。ミラン理事は引き続き0.5％利下げを主張すると見られる。12月利下げが見送られる可能性が強まったことに加え、たとえ、12月FOMCで0.25％の利下げが決定したとしても、少なくとも2メンバーの反対票が想定されるタカ派利下げとなる可能性が高い。トランプ大統領は引き続き利下げ要請し、パウエルFRB議長に加え、ベッセント米財務長官にまで圧力を強めた。

短期金融市場での12月利下げ確率も30％を割り込み、ドル指数は100を突破。200日移動平均水準（DMA）も上抜けており、一段高の可能性がある。

◇2025 FOMCメンバーの12月会合での予想

パウエルFRB議長

ウィリアムズ米NY連銀総裁：指標次第

バーFRB理事

ボウマン米連邦準備制度理事会（FRB）副議長：0.25％利下げ

コリンズ米ボストン連銀総裁：据え置き

クック理事

グールズビー米シカゴ連銀総裁：指標次第

ジェファーソンFRB副議長：指標次第

ミランFRB理事：0.5％利下げ

ムサレム米セントルイス連銀総裁講：据え置き

シュミッド米カンザスシティ連銀総裁：据え置き

ウォラーFRB理事：0.25％利下げ《CS》