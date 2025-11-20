*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1免疫生物、キオクシアHD、東洋エンジニアリングなど

銘柄名<コード>19日終値⇒前日比

デジタルHD＜2389＞ 2080 -90

博報堂のTOB価格引き上げ幅が限定的にとどまる。

ハピネス＆D＜3174＞ 624 +30

株主優待制度を変更。

扶桑電通＜7505＞ 1609 +80

中期経営計画の数値目標を上方修正。

イクヨ＜7273＞ 893 +12

デジタルアセットマイニング事業のマイニングマシン追加導入で

計画の全1400台の設置・稼働が完了。上値は重い。

DWTI＜4576＞ 99 +1

再生医療用細胞製品「DWR-2206」の第3相臨床試験の準備開始を発表。

上値は限定的。

免疫生物＜4570＞ 1301 +300

抗HIV抗体製造方法の特許査定など引き続き材料視。

ユニチカ＜3103＞ 283 +14

信用取組厚く高値圏で買い戻し優勢。

SWCC＜5805＞ 10330 +170

電線株見直しの流れにも乗る格好へ。

キオクシアHD＜285A＞ 10835 +575

大和証券では目標株価を引き上げ。

ラクスル＜4384＞ 1094 +37

野村證券では買い推奨を継続。

すかいらーく＜3197＞ 3374 +188

みずほ証券では目標株価を引き上げ。

古河電気工業＜5801＞ 9654 +304

野村證券では目標株価を引き上げ。

オーケストラ＜6533＞ 1120 +36

株主優待制度の新設を引き続き材料視。

JESHD＜6544＞ 1898 +85

決算発表後は出尽くし感が優勢となっていたが。

東洋エンジニアリング＜6330＞ 2705 +200

19日はレアアース関連の一角で強い動き目立つ。

日本電気＜6701＞ 5759 +143

好決算発表銘柄の一角には押し目買いの動きも。

日油＜4403＞ 2885.5 +165.5

封止材用の分散剤開発と一部で伝わる。

東宝＜9602＞ 8942 +337

中国による日本映画公開延期で18日は大幅安。

北洋銀行＜8524＞ 736 +13

長期金利上昇などで地銀の一角が高い。

東亜建設工業＜1885＞ 2559 +35

レアアース関連の一角として物色。

旭化成<3407> 1264.5 +10.5

18日にはSMBC日興証券が目標株価引き上げ。

清水建設<1803> 2485 +53

野村證券では目標株価を引き上げ。

しずおかFG<5831> 2139 +44.5

国内長期金利の上昇などを材料視か。

山口FG<8418> 1753 +36

銀行株には日銀の利上げ期待再燃も。

エーザイ<4523> 4694 +115

特に新規材料観測されず需給要因か。《CS》