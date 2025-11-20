*06:49JST NY株式：NYダウは47ドル高、ハイテクが回復

米国株式市場は反発。ダウ平均47.03ドル高の46138.77ドル、ナスダックは131.38ポイント高の22564.23で取引を終了した。

半導体のエヌビディア（NADA）の決算待ちで、寄り付き後、まちまち。その後、労働統計局（BLS）が10月雇用統計の発表中止を発表、さらに、連邦準備制度理事会（FRB）が公表した10月開催分の連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨でも大半の参加者が12月利下げに否定的な姿勢を示したため金利高を警戒し、相場は失速。ダウは一時下落に転じた。ナスダックはハイテクセクターの回復で終日堅調に推移。終盤にかけダウもプラス圏を回復し終了した。セクター別では半導体・同製造装置、銀行が上昇した一方、エネルギーが下落。

衣料品小売のTJX（TJX）は第3四半期決算で増収増益となったほか、強い年末商戦予想で通期見通し引き上げが好感され、上昇。エネルギー会社のコンステレーション・エナジー（CEG）はトランプ政権がペンシルベニア州のスリーマイル島原子力発電所再稼働のため同社に10億ドルの連邦融資を提供すると発表し、上昇。検索グーグル運営のアルファベット（GOOG）は同社発表の最新人工知能（AI）モデル「Gemini（ジェミニ）」3を巡る高評価で、上昇。

企業向け検索エンジン最適化支援ソフト提供のセムラッシュ（SEMR）はソフトウェアメーカーのアドビ（ADBE）が同社を19億ドルで買収することで合意したとの報道で、上昇。アドビ（ADBE）は売られた。ディスカウント小売のターゲット（TGT）は第3四半期決算で、調整後の1株当たり利益は予想を上回ったが既存店売上が振るわず、通期利益見通しを引下げ、下落。

半導体のエヌビディア（NVDA）は取引終了後に第3四半期決算を発表。売上高見通しが予想を上回り、時間外取引で買われている。



（Horiko Capital Management LLC）《ST》