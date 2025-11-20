関連記事
今日の注目スケジュール：南ア中央銀行が政策金利発表、米中古住宅販売件数、欧ユーロ圏消費者信頼感指数など
今日の注目スケジュール：南ア中央銀行が政策金利発表、米中古住宅販売件数、欧ユーロ圏消費者信頼感指数など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存25年超)(日本銀行)
10:30 小枝淳子日銀審議委員が新潟金融経済懇談会で講演、同記者会見
12:00 首都圏新築分譲マンション(10月) 4.3％
15:30 日本取引所グループの山道CEOが定例会見
＜海外＞
10:00 中・SWIFTグローバル支払い元建て(10月) 3.17％
10:00 中・1年物ローンプライムレート(LPR) 3.00％ 3.00％
10:00 中・5年物ローンプライムレート(LPR) 3.50％ 3.50％
20:30 印・インフラ産業8業種生産高(10月) 3.0％
22:00 南ア・南アフリカ準備銀行(中央銀行)が政策金利発表 6.75％ 7.00％
22:30 米・新規失業保険申請件数(先週)
22:30 米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(11月) 2.0 -12.8
24:00 米・中古住宅販売件数(10月) 408万件 406万件
24:00 米・景気先行指数(10月) -0.3％
24:00 欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(11月) -14.2
米・クリーブランド連銀総裁が会議冒頭のあいさつ
米・シカゴ連銀総裁が討論会に参加
欧・欧州連合(欧)外相理事会
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
