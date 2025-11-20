ホーム > マーケット > マーケットの話題 > 記事

今日の注目スケジュール：南ア中央銀行が政策金利発表、米中古住宅販売件数、欧ユーロ圏消費者信頼感指数など

2025年11月20日 06:30

印刷

記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：南ア中央銀行が政策金利発表、米中古住宅販売件数、欧ユーロ圏消費者信頼感指数など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存25年超)(日本銀行)
10:30　小枝淳子日銀審議委員が新潟金融経済懇談会で講演、同記者会見
12:00　首都圏新築分譲マンション(10月)　　4.3％
15:30　日本取引所グループの山道CEOが定例会見


＜海外＞
10:00　中・SWIFTグローバル支払い元建て(10月)　　3.17％
10:00　中・1年物ローンプライムレート(LPR)　3.00％　3.00％
10:00　中・5年物ローンプライムレート(LPR)　3.50％　3.50％
20:30　印・インフラ産業8業種生産高(10月)　　3.0％
22:00　南ア・南アフリカ準備銀行(中央銀行)が政策金利発表　6.75％　7.00％
22:30　米・新規失業保険申請件数(先週)
22:30　米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(11月)　2.0　-12.8
24:00　米・中古住宅販売件数(10月)　408万件　406万件
24:00　米・景気先行指数(10月)　-0.3％
24:00　欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(11月)　　-14.2


米・クリーブランド連銀総裁が会議冒頭のあいさつ

米・シカゴ連銀総裁が討論会に参加

欧・欧州連合(欧)外相理事会


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

関連記事