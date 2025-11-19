*16:11JST 11月19日本国債市場：債券先物は135円61銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2025年12月限

寄付135円61銭 高値135円65銭 安値135円39銭 引け135円61銭

2年 476回 0.924％

5年 180回 1.251％

10年 379回 1.756％

20年 193回 2.806％



19日の債券先物12月限は135円61銭で取引を開始し、135円61銭で引けた。



＜米国債概況＞

2年債は3.57％、10年債は4.12％、30年債は4.74％近辺で推移。債権利回りはまちまち。（気配値）。



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.71％、英国債は4.55％、オーストラリア10年債は4.41％、NZ10年債は4.08％近辺で推移。（気配値）

[本日の主要政治・経済イベント]

・16：00 英・10月消費者物価指数（予想：前年比+3.5％、9月：+3.8％）

・17：00 南アフリカ・10月消費者物価指数（予想：前年比+3.7％、9月：+3.4％）

・19：00 ユーロ圏・9月経常収支（8月：+119億ユーロ）

・22：30 米・9月貿易収支（予想：-607億ドル、8月：-783億ドル）



海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》