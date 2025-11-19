関連記事
11月19日本国債市場：債券先物は135円61銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*16:11JST 11月19日本国債市場：債券先物は135円61銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2025年12月限
寄付135円61銭 高値135円65銭 安値135円39銭 引け135円61銭
2年 476回 0.924％
5年 180回 1.251％
10年 379回 1.756％
20年 193回 2.806％
19日の債券先物12月限は135円61銭で取引を開始し、135円61銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は3.57％、10年債は4.12％、30年債は4.74％近辺で推移。債権利回りはまちまち。（気配値）。
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.71％、英国債は4.55％、オーストラリア10年債は4.41％、NZ10年債は4.08％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・16：00 英・10月消費者物価指数（予想：前年比+3.5％、9月：+3.8％）
・17：00 南アフリカ・10月消費者物価指数（予想：前年比+3.7％、9月：+3.4％）
・19：00 ユーロ圏・9月経常収支（8月：+119億ユーロ）
・22：30 米・9月貿易収支（予想：-607億ドル、8月：-783億ドル）
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
