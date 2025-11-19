*14:53JST 出来高変化率ランキング（14時台）～日本調剤、ビーマップなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [11月19日 14:32 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜354A＞ iF高配50 254206 27517.688 321.54% -0.0066%

＜4316＞ ビーマップ 1772500 152393.62 293.97% 0.067%

＜2521＞ 上場米HE 126477 16973.585 290.79% -0.0051%

＜356A＞ GXSPC100 55496 5930.366 277.22% -0.0015%

＜2841＞ iFナス100H 151316 20502.027 250.61% -0.0068%

＜2510＞ NF国内債 157390 16640.067 224% -0.0033%

＜3341＞ 日本調剤 99500 67659.2 193.24% 0%

＜4579＞ ラクオリア 1047500 115849.44 175.9% 0.1332%

＜2524＞ NZAMTPX 3740 3535.454 171.01% 0.0017%

＜5724＞ アサカ理研 2277600 1108237.24 157.94% 0.1991%

＜179A＞ GX超米H 293250 17499.447 153.71% -0.0022%

＜2630＞ MXS米株ヘ 7437 30560.677 130.31% -0.0014%

＜2884＞ ヨシムラフード 517700 97315 122.5% -0.0755%

＜1478＞ iS高配当 66635 95362.335 118.17% 0.0002%

＜1821＞ 三住建設 571800 162859.22 115.62% 0.0016%

＜3179＞ シュッピン 281400 158847.8 103.4% 0.0008%

＜2389＞ デジタルHD 98400 79700.14 101.66% -0.0391%

＜3593＞ ホギメディ 325900 708916.8 93.94% 0.0088%

＜1569＞ TPX－1倍 145800 62519.749 90.63% -0.0012%

＜380A＞ GXチャイナテク 339471 156592.809 90.11% -0.0025%

<25935> 伊藤園1P 27800 19223.8 85.55% 0.0011%

<1333> マルハニチロ 478900 835766 84.65% -0.0119%

<9367> 大東港 61200 45736.64 84.45% -0.0275%

<3647> ジースリーHD 258300 13626.02 84.31% -0.0454%

<237A> iS米債25 1628030 97612.774 83.23% -0.0052%

<4709> IDHD 46300 42508.24 83.2% -0.0292%

<4384> ラクスル 1073700 524676.58 79.94% 0.052%

<9409> テレ朝HD 457100 849001.1 76.08% 0.0077%

<2017> iFJPX150 40413 27685.1 72.81% -0.0015%

<7105> 三菱ロジ 389500 276116.44 71.81% 0.13%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》