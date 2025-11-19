ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（14時台）～日本調剤、ビーマップなどがランクイン

2025年11月19日 14:53

印刷

記事提供元：フィスコ

*14:53JST 出来高変化率ランキング（14時台）～日本調剤、ビーマップなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[11月19日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜354A＞ iF高配50　　　 254206 　27517.688　 321.54% -0.0066%
＜4316＞ ビーマップ　　　　　1772500 　152393.62　 293.97% 0.067%
＜2521＞ 上場米HE　　　　　126477 　16973.585　 290.79% -0.0051%
＜356A＞ GXSPC100　　55496 　5930.366　 277.22% -0.0015%
＜2841＞ iFナス100H　　151316 　20502.027　 250.61% -0.0068%
＜2510＞ NF国内債　　　　　157390 　16640.067　 224% -0.0033%
＜3341＞ 日本調剤　　　　　　99500 　67659.2　 193.24% 0%
＜4579＞ ラクオリア　　　　　1047500 　115849.44　 175.9% 0.1332%
＜2524＞ NZAMTPX　　　3740 　3535.454　 171.01% 0.0017%
＜5724＞ アサカ理研　　　　　2277600 　1108237.24　 157.94% 0.1991%
＜179A＞ GX超米H　　　　　293250 　17499.447　 153.71% -0.0022%
＜2630＞ MXS米株ヘ　　　　7437 　30560.677　 130.31% -0.0014%
＜2884＞ ヨシムラフード　　　517700 　97315　 122.5% -0.0755%
＜1478＞ iS高配当　　　　　66635 　95362.335　 118.17% 0.0002%
＜1821＞ 三住建設　　　　　　571800 　162859.22　 115.62% 0.0016%
＜3179＞ シュッピン　　　　　281400 　158847.8　 103.4% 0.0008%
＜2389＞ デジタルHD　　　　98400 　79700.14　 101.66% -0.0391%
＜3593＞ ホギメディ　　　　　325900 　708916.8　 93.94% 0.0088%
＜1569＞ TPX－1倍　　　　145800 　62519.749　 90.63% -0.0012%
＜380A＞ GXチャイナテク　　339471 　156592.809　 90.11% -0.0025%
<25935> 伊藤園1P　　　　　27800 　19223.8　 85.55% 0.0011%
<1333> マルハニチロ　　　　478900 　835766　 84.65% -0.0119%
<9367> 大東港　　　　　　　61200 　45736.64　 84.45% -0.0275%
<3647> ジースリーHD　　　258300 　13626.02　 84.31% -0.0454%
<237A> iS米債25　　　　1628030 　97612.774　 83.23% -0.0052%
<4709> IDHD　　　　　　46300 　42508.24　 83.2% -0.0292%
<4384> ラクスル　　　　　　1073700 　524676.58　 79.94% 0.052%
<9409> テレ朝HD　　　　　457100 　849001.1　 76.08% 0.0077%
<2017> iFJPX150　　40413 　27685.1　 72.81% -0.0015%
<7105> 三菱ロジ　　　　　　389500 　276116.44　 71.81% 0.13%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事