出来高変化率ランキング（13時台）～ラクオリア、シュッピンなどがランクイン

2025年11月19日 14:13

*14:13JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ラクオリア、シュッピンなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[11月19日　13:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜354A＞ iF高配50　　　 　236178 　27517.688　 316.55% -0.0078%
＜2521＞ 上場米HE　　　　 　126180 　16973.585　 290.59% -0.0051%
＜4316＞ ビーマップ　　　　 　1608800 　152393.62　 285.86% 0.0691%
＜356A＞ GXSPC100　 　52754 　5930.366　 272.47% -0.0007%
＜2510＞ NF国内債　　　　 　157370 　16640.067　 223.98% -0.0039%
＜2841＞ iFナス100H　 　94031 　20502.027　 196.75% -0.0068%
＜3341＞ 日本調剤　　　　　 　96900 　67659.2　 190.03% 0%
＜2524＞ NZAM　　　　　 　TPX 　3740　 353545.40% 1.7101%
＜5724＞ アサカ理研　　　　 　2021300 　1108237.24　 142.21% 0.1828%
＜1821＞ 三住建設　　　　　 　559000 　162859.22　 112.85% 0%
＜4579＞ ラクオリア　　　　 　639100 　115849.44　 111.83% 0.1136%
＜2389＞ デジタルHD　　　 　95300 　79700.14　 97.82% -0.0382%
＜3179＞ シュッピン　　　　 　242800 　158847.8　 86.54% 0.0108%
<25935> 伊藤園　　　　　　 　1 　P　 2700000.00% 19223.8%
＜9367＞ 大東港　　　　　　 　57600 　45736.64　 77.53% -0.0275%
＜3593＞ ホギメディ　　　　 　275000 　708916.8　 74.43% 0.0088%
＜9409＞ テレ朝HD　　　　 　446400 　849001.1　 73.38% 0.0077%
＜4384＞ ラクスル　　　　　 　977000 　524676.58　 69.16% 0.0614%
＜5352＞ 黒崎播磨　　　　　 　174200 　348681.4　 66.85% 0%
＜7105＞ 三菱ロジ　　　　　 　358900 　276116.44　 62.68% 0.0006%
＜1949＞ 住電設　　　　　　 　264000 　1391704.6　 57.62% 0.001%
<4709> IDHD　　　　　 　36400 　42508.24　 56.69% -0.0297%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

