出来高変化率ランキング（13時台）～ラクオリア、シュッピンなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月19日 13:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜354A＞ iF高配50 236178 27517.688 316.55% -0.0078%
＜2521＞ 上場米HE 126180 16973.585 290.59% -0.0051%
＜4316＞ ビーマップ 1608800 152393.62 285.86% 0.0691%
＜356A＞ GXSPC100 52754 5930.366 272.47% -0.0007%
＜2510＞ NF国内債 157370 16640.067 223.98% -0.0039%
＜2841＞ iFナス100H 94031 20502.027 196.75% -0.0068%
＜3341＞ 日本調剤 96900 67659.2 190.03% 0%
＜2524＞ NZAM TPX 3740 353545.40% 1.7101%
＜5724＞ アサカ理研 2021300 1108237.24 142.21% 0.1828%
＜1821＞ 三住建設 559000 162859.22 112.85% 0%
＜4579＞ ラクオリア 639100 115849.44 111.83% 0.1136%
＜2389＞ デジタルHD 95300 79700.14 97.82% -0.0382%
＜3179＞ シュッピン 242800 158847.8 86.54% 0.0108%
<25935> 伊藤園 1 P 2700000.00% 19223.8%
＜9367＞ 大東港 57600 45736.64 77.53% -0.0275%
＜3593＞ ホギメディ 275000 708916.8 74.43% 0.0088%
＜9409＞ テレ朝HD 446400 849001.1 73.38% 0.0077%
＜4384＞ ラクスル 977000 524676.58 69.16% 0.0614%
＜5352＞ 黒崎播磨 174200 348681.4 66.85% 0%
＜7105＞ 三菱ロジ 358900 276116.44 62.68% 0.0006%
＜1949＞ 住電設 264000 1391704.6 57.62% 0.001%
<4709> IDHD 36400 42508.24 56.69% -0.0297%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
