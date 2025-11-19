*12:37JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は4日ぶり反発、ソフトバンクGが1銘柄で約81円分押し上げ

19日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり173銘柄、値下がり52銘柄、変わらず0銘柄となった。

日経平均は反発。374.51円高の49077.49円（出来高概算12億3911万株）で前場の取引を終えている。

前日18日の米国株式市場は続落。ダウ平均は498.50ドル安の46091.74ドル、ナスダックは275.22ポイント安の22432.85で取引を終了した。一部主要企業決算が冴えず、寄り付き後、下落。人工知能（AI）バブル警戒感を受けたハイテクの手仕舞い売りにさらに拍車がかかり相場は、続落した。終日売りが優勢となり終了。

米株市場を横目に、19日の日経平均は119.90円高の48822.88円と4日ぶり反発して取引を開始した。寄付き直後はさえない値動きとなったが、早々にプラス圏に浮上。ただ、上げ幅限定的で前場の取引を終了した。昨日の日経平均が1600円あまり下落し、昨日までの3日続落で2500円を超す下げとなったことから、押し目待ちや自律反発狙いの買いが入りやすかった。

個別では、ソフトバンクG＜9984＞、ファーストリテ＜9983＞、フジクラ＜5803＞、コナミG＜9766＞、第一三共＜4568＞、京セラ＜6971＞、良品計画＜7453＞、イオン＜8267＞、テルモ＜4543＞、スズキ＜7269＞、エーザイ＜4523＞、住友電工＜5802＞などの銘柄が上昇。

一方、アドバンテ＜6857＞、レーザーテック＜6920＞、KDDI＜9433＞、ディスコ＜6146＞、イビデン＜4062＞、スクリン＜7735＞、味の素＜2802＞、任天堂＜7974＞、日立建機<6305>、ネクソン<3659>、ルネサス<6723>、信越化学工業<4063>、荏原<6361>、オリンパス<7733>などの銘柄が下落。

業種別では、非鉄金属、不動産業、銀行業などが上昇した一方で、機械、その他製品、金属製品などが下落した。

値上がり寄与トップはソフトバンクG＜9984＞となり1銘柄で日経平均を約81円押し上げた。同2位はファーストリテ＜9983＞となり、フジクラ＜5803＞、コナミG＜9766＞、第一三共＜4568＞、京セラ＜6971＞、TDK<6762>などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップはレーザーテック＜6920＞となり1銘柄で日経平均を約7円押し下げた。同2位はアドバンテスト＜6857＞となり、ディスコ＜6146＞、スクリーンHD＜7735＞、イビデン＜4062＞、味の素＜2802＞、任天堂＜7974＞などがつづいた。

*11:30現在



日経平均株価 49077.49(+374.51)

値上がり銘柄数 173(寄与度+438.15)

値下がり銘柄数 52(寄与度-63.64)

変わらず銘柄数 0



○値上がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜9984＞ ソフトバンクG 19225 405 81.22

＜9983＞ ファーストリテ 54490 970 77.81

＜5803＞ フジクラ 18440 565 18.89

＜9766＞ コナミG 23430 395 13.20

＜4568＞ 第一三共 3540 97 9.73

＜6971＞ 京セラ 2042 32.5 8.69

<6762> TDK 2430 15.5 7.77

＜8267＞ イオン 2599.5 70 7.02

<8035> 東エレク 31550 70 7.02

＜7269＞ スズキ 2304.5 49 6.55

＜4543＞ テルモ 2365 24 6.42

＜7453＞ 良品計画 3031 92.5 6.18

<7267> ホンダ 1520 28.5 5.72

<7203> トヨタ自動車 3062 33 5.52

＜4523＞ エーザイ 4728 149 4.98

<8830> 住友不動産 7060 142 4.75

<6981> 村田製作所 3049 58 4.65

＜5802＞ 住友電気工業 6074 133 4.45

<4503> アステラス製薬 1919 25 4.18

<2801> キッコーマン 1387.5 23 3.84



○値下がり上位銘柄

コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度

＜6920＞ レーザーテック 26390 -530 -7.09

＜6857＞ アドバンテ 19235 -25 -6.69

＜6146＞ ディスコ 44920 -880 -5.88

＜7735＞ SCREEN 12245 -285 -3.81

＜4062＞ イビデン 12035 -105 -3.51

＜2802＞ 味の素 3605 -45 -3.01

＜7974＞ 任天堂 13110 -90 -3.01

<6305> 日立建機 4375 -82 -2.74

＜9433＞ KDDI 2657.5 -6.5 -2.61

<6361> 荏原製作所 3837 -73 -2.44

<3659> ネクソン 3629 -34 -2.27

<6723> ルネサスエレクトロニ 1805 -67 -2.24

<6301> 小松製作所 4986 -43 -1.44

<7011> 三菱重工業 3979 -43 -1.44

<8697> JPX 1697 -20.5 -1.37

<6273> SMC 52680 -350 -1.17

<4385> メルカリ 2564 -33 -1.10

<4063> 信越化 4474 -6 -1.00

<7733> オリンパス 2017 -7.5 -1.00

<2413> エムスリー 2534.5 -12 -0.96《CS》