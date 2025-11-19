関連記事
出来高変化率ランキング（10時台）～ビーマップ、三住建設などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月19日 10:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜356A＞ GXSPC100 50380 5930.366 268.05% 0.0007%
＜354A＞ iF高配50 106298 27517.688 245.96% -0.0098%
＜4316＞ ビーマップ 1059700 152393.62 245.85% 0.0575%
＜2521＞ 上場米HE 70360 16973.585 232.77% -0.0041%
＜2510＞ NF国内債 96850 16640.067 165.56% -0.0037%
＜3341＞ 日本調剤 71100 67659.2 151.68% 0%
＜1821＞ 三住建設 511700 162859.22 102.13% 0%
＜179A＞ GX超米H 189200 17499.447 99.71% -0.0022%
＜2524＞ NZAMTPX 1940 3535.454 90.02% -0.0086%
＜1478＞ iS高配当 44220 95362.335 69.54% 0.0002%
＜237A＞ iS米債25 1422890 97612.774 67.93% -0.0041%
＜2017＞ iFJPX150 32443 27685.1 48.77% 0.0007%
＜1580＞ 日経－1倍 478020 331043.837 41.2% -0.0004%
＜3179＞ シュッピン 156600 158847.8 40.21% 0.0315%
＜2389＞ デジタルHD 51700 79700.14 30.78% -0.0442%
＜3593＞ ホギメディ 178400 708916.8 29.08% 0.0247%
＜4579＞ ラクオリア 295700 115849.44 24.59% 0.0532%
＜1366＞ iF225Wベ 3747070 385919.482 22.71% 0.0063%
＜7105＞ 三菱ロジ 233500 276116.44 19.35% 0%
＜2432＞ DeNA 3965900 8628129.29 17.21% 0.0018%
<25935> 伊藤園1P 14100 19223.8 15.16% 0.0011%
<1949> 住電設 169200 1391704.6 13.89% 0.001%
<399A> 上日高50 44416 59453.802 12.53% -0.014%
<2511> NF外債 97470 86599.792 9.6% 0.0021%
<4345> シーティーエス 51800 42046.04 7.97% 0.036%
<4384> ラクスル 527400 524676.58 7.68% 0.0491%
<6018> 阪神燃 17200 69923.8 6.4% -0.0247%
<6208> 石川製 123900 170034.78 6.16% -0.0256%
<3103> ユニチカ 5099000 2641168.52 5.65% 0.0743%
<1659> iS米REIT 5000 23263.982 4.98% 0.0072%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
