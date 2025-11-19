ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（10時台）～ビーマップ、三住建設などがランクイン

2025年11月19日 10:42

印刷

記事提供元：フィスコ

*10:42JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ビーマップ、三住建設などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[11月19日　10:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜356A＞ GXSPC100　 50380 　5930.366　 268.05% 0.0007%
＜354A＞ iF高配50　　　　106298 　27517.688　 245.96% -0.0098%
＜4316＞ ビーマップ　　　　　1059700 　152393.62　 245.85% 0.0575%
＜2521＞ 上場米HE　　　　　70360 　16973.585　 232.77% -0.0041%
＜2510＞ NF国内債　　　　　96850 　16640.067　 165.56% -0.0037%
＜3341＞ 日本調剤　　　　　　71100 　67659.2　 151.68% 0%
＜1821＞ 三住建設　　　　　　511700 　162859.22　 102.13% 0%
＜179A＞ GX超米H　　　　　189200 　17499.447　 99.71% -0.0022%
＜2524＞ NZAMTPX　　　1940 　3535.454　 90.02% -0.0086%
＜1478＞ iS高配当　　　　　44220 　95362.335　 69.54% 0.0002%
＜237A＞ iS米債25　　　　1422890 　97612.774　 67.93% -0.0041%
＜2017＞ iFJPX150　　32443 　27685.1　 48.77% 0.0007%
＜1580＞ 日経－1倍　　　　　478020 　331043.837　 41.2% -0.0004%
＜3179＞ シュッピン　　　　　156600 　158847.8　 40.21% 0.0315%
＜2389＞ デジタルHD　　　　51700 　79700.14　 30.78% -0.0442%
＜3593＞ ホギメディ　　　　　178400 　708916.8　 29.08% 0.0247%
＜4579＞ ラクオリア　　　　　295700 　115849.44　 24.59% 0.0532%
＜1366＞ iF225Wベ　　　3747070 　385919.482　 22.71% 0.0063%
＜7105＞ 三菱ロジ　　　　　　233500 　276116.44　 19.35% 0%
＜2432＞ DeNA　　　　　　3965900 　8628129.29　 17.21% 0.0018%
<25935> 伊藤園1P　　　　　14100 　19223.8　 15.16% 0.0011%
<1949> 住電設　　　　　　　169200 　1391704.6　 13.89% 0.001%
<399A> 上日高50　　　　　44416 　59453.802　 12.53% -0.014%
<2511> NF外債　　　　　　97470 　86599.792　 9.6% 0.0021%
<4345> シーティーエス　　　51800 　42046.04　 7.97% 0.036%
<4384> ラクスル　　　　　　527400 　524676.58　 7.68% 0.0491%
<6018> 阪神燃　　　　　　　17200 　69923.8　 6.4% -0.0247%
<6208> 石川製　　　　　　　123900 　170034.78　 6.16% -0.0256%
<3103> ユニチカ　　　　　　5099000 　2641168.52　 5.65% 0.0743%
<1659> iS米REIT　　　5000 　23263.982　 4.98% 0.0072%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事