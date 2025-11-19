*10:24JST 概況からBRICsを知ろう ブラジル株式市場は弱含み

【ブラジル】ボベスパ指数 156522.13 -0.30％

18日のブラジル株式市場は弱含み。主要株価指数のボベスパ指数は、前営業日比470.80ポイント安（-0.30％）の156522.13で引けた。

ボべスパ指数の84の構成銘柄では38が上昇、42が下落、変わらずは2。米国株安を嫌気した売りが観測された。コグナ・エデュカカオ（COGN2）がしっかり。一方、MBRFグロ－バルフーズ（MBRF3）はさえない値動きとなった。

【ロシア】MOEX指数 2563.07 +2.09％

18日のロシア株式市場は堅調推移。主要株価指数のMOEXロシア指数は、前日比52.43ポイント高（+2.09％）の2563.07で引けた。日中の取引レンジは、2492.20－2574.49。ロシア経済の先行きは不透明であるものの、押し目買いが入ったことで反転。原油価格の反発も好感されたようだ。

【インド】SENSEX指数 84673.02 -0.33％

18日のインド株式市場は弱含み。ムンバイ証券取引所の主要30社株価指数SENSEXは前日比277.93ポイント安（-0.33％）の84673.02、ナショナル証券取引所の主要50社株価指ニフティは103.40ポイント安（-0.40％）の25910.05で取引を終えた。

30社株価指数SENSEXの構成銘柄では、上昇が7、下落は23、変わらずは0で売りが優勢。小幅高でスタートしたが、日本や中国本土などの株安を嫌気して売りが優勢となった。バーティ・エアテル（BHARTI）の上げが目立ったが、テック・マヒンドラ（TECHM）はさえない動きとなった。

【中国】上海総合指数 3939.81 -0.81％

18日の中国本土市場は、主要指標の上海総合指数が前日比32.22ポイント安（-0.81％）の3939.81ポイントと3日続落した。10月23日以来、約4週ぶりの安値水準を付けている。

前日までの軟調地合いを継ぐ流れ。中国経済の鈍化を警戒した売りが続いている。先週までにほぼ出揃った中国の月次経済統計は、内需の弱さを改めて浮き彫りにする内容だった。米追加利下げの期待感が後退したこともマイナス。中国の金融緩和も遠のくと懸念されている。業種別では、不動産の下げが目立つ。光明地産（600708/SH）が5.3％安、華麗家族（600503/SH）が4.8％安、金地集団（600383/SH）が4.5％安、中華企業（600675/SH）が3.9％安、緑地HD（600606/SH）が3.7％安、保利発展控股集団（600048/SH）が2.3％安で引けた。

産金株や非鉄・レアアース株も安い。中金黄金（600489/SH）が3.5％安、紫金鉱業集団（601899/SH）と山東黄金（600547/SH）が2.0％安。一方、半導体株の一角はしっかり。半導体モジュール生産の嘉興斯達半導体（603290/SH）が2.3％高。なお、外貨建てB株相場は、上海B株指数が1.25ポイント（0.49％）安の255.70ポイント、深センB株指数が13.03ポイント（0.99％）安の1302.73ポイントで終了した。《AK》